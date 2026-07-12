Inglaterra remontó 2-1 a Noruega en la prórroga y avanzó a semifinales del Mundial 2026, manteniendo su racha bajo Thomas Tuchel.

Según Opta, es la segunda vez que Inglaterra remonta en este Mundial tras encajar primero, algo que solo había conseguido en 1 de los 23 partidos anteriores.

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Además, Tuchel ha ganado 16 de los 20 partidos que ha dirigido a Inglaterra, un 80 % de triunfos, el mejor porcentaje de cualquier seleccionador europeo con más de 10 encuentros.

En semifinales Inglaterra se medirá a Argentina, vigente campeona, y Francia a España.

Antes, Inglaterra venció a la República Democrática del Congo (2-1) en la ronda de 32, a México (3-2) en octavos y a Noruega (2-1) en cuartos.



