Elche vs. Real Madrid EN VIVO ONLINE, por la Copa del Rey: dónde y cómo verlo por internet en streaming y TV

Elche y Real Madrid se enfrentan en los octavos de final de la Copa del Rey 2021-2022. El club Banco que dirigir Carlo Ancelotti lega motivado tras haber sido campeón de la Supercopa de España, mientras que los Franjiverdes afrontan una pequeña racha de tres partidos sin perder. Para sintonizar el partido, en GOAL te damos todos los detalles.

¿CUÁNDO, DÓNDE Y A QUÉ HORA ES ELCHE VS. REAL MADRID?

PARTIDO Elche - Real Madrid FECHA Jueves 20 de enero ¿DÓNDE ES? Estadio Martínez Valero | Elche, España HORARIO 12:00 hora de México; 13:00 hora de Colombia; 15:00 hora de Chile y Argentina; 19:00 hora de España

DÓNDE VER ELCHE VS REAL MADRID EN VIVO

La transmisión en vivo y en directo del partido de octavos de final de la Copa del Rey entre Merengues y Franjiverdes pasa por el siguiente canal de televisión de cada país:

CHILE TV: DIRECTV Sports ARGENTINA TV: DIRECTV Sports MÉXICO TV: SKY Sports COLOMBIA TV: DIRECTV Sports ESPAÑA TV: DAZN 1 (Movistar 59)

CÓMO VER ELCHE VS REAL MADRID ONLINE POR STREAMING

Se podrá acceder al encuentro de la Copa del Rey vía internet a través de las plataforma de streaming de DIRECTV Go para Sudamérica, mientras que en México pasa por Blue To Go y DAZN en España. Las tres plataformas están disponibles para PC, MAC y tablets o smartphones con sistema Android (4 o superior) e iOS (8 o superior).

FORMACIONES ELCHE - REAL MADRID

El conjunto Blanco presenta siete bajas para este partido: Benzema, Courtois, Asensio, Militao, Dani Carvajal, Jesús Vallejo y Mariano Díaz. Del otro lado, el Elche llega al duelo sin Pedro Bigas, Kiko Casilla y su entrenador Francisco Rodríguez, quien dio positivo a Covid 19. Además Piatti, Pastore, Enzo Roco, Josema Sánchez e Iván Marcone son duda. Para tener una idea de los 11 iniciales, acá puedes consultar las alineaciones.