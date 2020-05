El West Ham estudia que sus aficionados animen en el estadio por vídeollamada

"Podríamos mostrar nuestro apoyo a los jugadores aunque no estemos allí, pero podrían vernos", asegura un portavoz de la afición Hammer.

El fútbol tras el coronavirus ha cambiado. En la Budesliga se ha reiniciado pero lo ha hecho sin aficionados en las gradas y algunos clubes tratan de darle colorido a los estadios como pueden. El Borussia Monchengladbach ha puesto aficionados de cartón y en la Premier League ya se estudian otras medidas.

Los aficionados del están pidiendo al club que permita que miles de aficionados puedan animar en directo a través de los vídeomarcadores del estadio a través de la aplicación Zoom, que permite que haya miles de usuarios una llamada a la vez.

Desde esta temporada puedes seguir toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

El artículo sigue a continuación

Más equipos

"El fútbol sin aficionados no es nada, así que ¿por qué no llevar la mayor cantidad posible al estadio para que los jugadores lo vean en las pantallas gigantes? Podríamos mostrar nuestro apoyo a los jugadores aunque no estemos allí, pero podrían vernos El club publicaría una dirección de reunión de Zoom y los aficionados se conectarían", explica Nigel Kahn, portavoz de los abonados del club.

La medida ayudaría a paliar el vacío que se sentirá en un estadio tan grande y amplío como el del West Ham sin aficionados. Mientras tanto, la Premier League trabaja en un protocolo para que la competición pueda reanudarse en junio.