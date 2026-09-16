El FC Barcelona salió con todo su peso para dejar clara su postura de forma pública, a pocos días de la esperada gala del Balón de Oro en Londres. Tras el respaldo del presidente Joan Laporta, del director deportivo Deco y del entrenador Hansi Flick, le llegó el turno al vicepresidente deportivo Rafa Yuste, quien afirmó en voz alta que Lamine Yamal es el más merecedor del Balón de Oro sin discusión.

Yuste aseguró, durante su intervención al margen de un almuerzo que le reunió con el presidente y los directivos del Racing de Santander, que la candidatura de Lamine Yamal no es un cumplido, sino un mérito futbolístico y personal, y lo hizo antes de la gala que se celebrará el próximo 26 de octubre en la capital británica, Londres.

El vicepresidente del Barcelona dijo, en unas declaraciones contundentes que recogió el diario español "Mundo Deportivo": "Me ha gustado que Lamine pida el Balón de Oro; es el mejor jugador del mundo".

Y añadió: "Para mí, no solo es el jugador más enigmático del mundo del fútbol, sino que ofrece un espectáculo asombroso para todos, es decisivo, además de los títulos que ha ganado a esta edad. Y lo digo con toda sinceridad".

Yuste agregó, elogiando la personalidad de su joven estrella: "Estoy muy contento de que lo haya declarado; eso significa que está comprometido consigo mismo y con lo que le ofrece al mundo. Repito que solo tiene 19 años, y sabe que se lo merece. Esto muestra una faceta de su personalidad, una faceta muy destacada teniendo en cuenta su edad".

Con estas declaraciones, el consenso dentro de los pasillos del Camp Nou se vuelve total, pues todos, desde el presidente hasta el entrenador, coinciden en que el Balón de Oro debe ser para el talento del Barcelona.

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Un mensaje antes del duelo ante el Racing

En cuanto al esperado partido de esta noche contra el Racing de Santander, este miércoles por la tarde, Yuste expresó su optimismo por mantener la magnífica racha de resultados del conjunto catalán.

Y concluyó diciendo: "Tenemos que ir paso a paso, y hoy intentaremos seguir ganando con toda la humildad y el esfuerzo necesarios".