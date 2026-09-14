Durante el derbi de Manchester entre Manchester United y Manchester City (0-1), Phil Foden vio la tarjeta roja, mientras que Bruno Fernandes se libró. Sin embargo, esa no fue la única decisión arbitral que dio que hablar. Al gol validado de Erling Haaland le precedió una discutible acción de fuera de juego, tal y como reconoce Pro Ref.

En declaraciones a Sky Sports, el organismo arbitral inglés ha comunicado que se cometió un error y que el 0-1 fue validado indebidamente, después de que el gol fuera anulado inicialmente por fuera de juego.

Josko Gvardiol puso el balón al área para Enzo Fernández, que estaba en posición de fuera de juego. El argentino intentó cabecear el balón y obligó así a Lisandro Martínez a defenderle. Como consecuencia, Haaland quedó completamente solo en el segundo palo y el noruego pudo empujar el balón a la red.

El arbitraje anuló el gol por fuera de juego, pero el VAR corrigió al árbitro Michael Oliver y a sus asistentes y terminó validando el tanto. Tras el partido hubo una gran indignación en los Red Devils. Michael Carrick y Martínez, pero también leyendas del club como Roy Keane y Gary Neville, mostraron su descontento.

Pro Ref, el organismo arbitral, ya se ha pronunciado. "En esa misma jugada se determinó que Enzo Fernández no tocó el balón. Por ello, la valoración de una posible situación de fuera de juego es una decisión subjetiva", explica el organismo.

A continuación, el organismo arbitral reconoce que se cometió un error. "Sin embargo, en ese momento el VAR no reconoció qué posible influencia tenía su posición y debería haber aconsejado una on-field review."

"Esta noche nos hemos puesto en contacto con Manchester United para reconocer que, en nuestra opinión, se produjo un error de apreciación. El incidente será evaluado", explica el organismo.