Michael Carrick, director técnico del Manchester United, considera que su equipo "no está lejos" de pelear por el título de la Premier League.

Hace dos años, el director ejecutivo del United, Omar Berrada, presentó ante los empleados en Old Trafford el "Proyecto 150", que fija un plan para ganar la Premier League en 2028, coincidiendo con el 150º aniversario de la fundación del club.

Berrada fue preguntado por ese objetivo durante el verano y respondió: "Idealmente, lo conseguimos la próxima temporada y, si no se logra, en la siguiente. Creo que estamos en una buena situación. Hemos visto un progreso muy bueno sobre el campo esta temporada y vamos a seguir construyendo sobre esa base".

Sin embargo, el United atraviesa su peor inicio de temporada en la Premier League en 40 años, y el defensa del equipo Lisandro Martínez apuntó que la plantilla no fue reforzada lo suficiente en verano, tras la derrota ante el Atlético de Madrid.

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Algunos jugadores del United esperaban mayores inversiones por parte de Sir Jim Ratcliffe y la familia Glazer para arrancar esta temporada, pero Carrick cree que el Manchester United no está tan lejos de entrar en la pelea (por el título) "como sostienen los críticos".

Cuando le preguntaron si considera que el objetivo de ganar el título en 2028 es una aspiración realista a la vista de la trayectoria actual del club, Carrick respondió: "La perspectiva de las cosas importa y el fútbol puede cambiar. Creo que cuando llegamos en enero estábamos muy lejos del tercer puesto, y terminamos en el tercer puesto", según recogió el portal Manchester Evening News.

Carrick insistió en que el foco debe estar en lo que se puede lograr en lugar de centrarse en los problemas, y subrayó que ganar la Premier League es un objetivo enorme que el equipo persigue y por el que debe seguir luchando.

Explicó que el equipo ganó un partido en la Liga de Campeones y perdió otro, y que sigue en la pelea a nivel doméstico por alcanzar las primeras posiciones, al considerar que los resultados han hecho que todos se fijen en el lado negativo, aunque el equipo no está lejos de cambiar el rumbo.

Sobre el "Proyecto 150" que Berrada y Jason Wilcox (el director deportivo) abordaron cuando fue nombrado, dijo que el objetivo dentro del club es ganar siempre, sin un marco temporal determinado, y que la meta es conseguirlo lo antes posible.

Añadió que el equipo sigue construyendo sus pasos para regresar a un nivel al que no llega desde hace mucho tiempo, y que llegar a la cima puede requerir caminos distintos, al asegurar que el equipo gestiona ese viaje y trabaja para superarlo.