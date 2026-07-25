Manchester United continúa con sus movimientos para cerrar nuevos fichajes durante el mercado de traspasos veraniego, pero su intento de reforzar el centro del campo con una de las principales promesas de la Premier League chocó con unas elevadas exigencias económicas, lo que obligó a la directiva del club a reevaluar su postura sobre la operación.

Manchester United decidió retirarse de la carrera por el fichaje de Alex Scott, centrocampista del Bournemouth, después de negarse a atender las exigencias económicas fijadas por su club para aprobar su salida durante el periodo de fichajes de verano.

Según el diario británico Mirror, el Bournemouth pide alrededor de 70 millones de libras esterlinas para desprenderse del centrocampista inglés de 22 años, una cantidad que la directiva del Manchester United considera exagerada.

El informe añadió que los responsables del Manchester United valoran a Scott en apenas unos 40 millones de libras esterlinas, lo que les llevó a descartar la operación por el momento.

El jugador cuenta con el interés de varios clubes de la Premier League, encabezados por el Arsenal, y Scott se ha mostrado dispuesto a marcharse al Emirates Stadium si ambos clubes alcanzan un acuerdo.

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Sin embargo, el informe señaló que el Arsenal sitúa al brasileño Bruno Guimarães, jugador del Newcastle United, como su máxima prioridad para reforzar el centro del campo, lo que reduce las posibilidades de moverse para incorporar a Scott, especialmente porque el club londinense no tiene previsto gastar grandes sumas en más de un jugador para la misma posición durante el presente verano.

También indicó que Scott tiene reservas sobre sus posibilidades de jugar con regularidad en el Arsenal, ante la fuerte competencia en las posiciones del centro del campo.

El Bournemouth se mantiene firme en su postura, ya que no desea vender a uno de sus jugadores más destacados por debajo del precio que fijó, en su afán por lograr el mayor rendimiento económico posible, lo que deja el traspaso de Alex Scott este verano en el aire hasta que llegue una oferta que se acerque a sus exigencias económicas.

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