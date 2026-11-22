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El Inter dejó escapar puntos valiosos el domingo por la noche en la lucha por el título italiano. El equipo de Christian Chivu parecía tener suficiente para vencer al Atalanta gracias a un triplete de Francesco Pio Esposito, pero no fue así. El conjunto de Bérgamo remontó en varias ocasiones y rescató un punto espectacular en los últimos minutos: 4-4. I Nerazzurri son terceros, a un punto de la AS Roma y a tres del líder, la Lazio. Pese al meritorio empate, el Atalanta sigue en una decepcionante duodécima posición.

El Inter se adelantó poco después del primer cuarto de hora. Un mal despeje dejó el balón en poder del Inter y Esposito acabó marcando con la derecha al palo largo: 0-1.

El Inter no tardó en ampliar su ventaja y se puso dos goles arriba a la media hora. Federico Dimarco envió el balón al área desde un saque de esquina y encontró la cabeza de Esposito, que marcó con un sencillo remate: 0-2.

Justo antes del saque de esquina de Dimarco , Hakan Çalhanoglu había mostrado claros signos de sufrir una lesión muscular. El centrocampista turco no pudo continuar y fue sustituido por Petar Susic.

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Pronto llegó otro contratiempo para el Inter. Dos minutos después de la entrada de Susic, Eljif Elmas devolvió toda la emoción al partido. El macedonio del norte marcó a pase de Nicola Zalewski.

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Pese al gol encajado, el Inter siguió dominando en Bérgamo, así que no sorprendió demasiado que Esposito completara su triplete en la segunda parte. Marcus Thuram le habilitó con un pase al espacio y el italiano marcó con un potente disparo.

Pero el partido aún no estaba decidido. Charles De Ketelaere entró en acción y anotó el 2-3 a veinte minutos del final. El belga marcó con un disparo potente y alto.

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La tensión pareció disiparse de nuevo cuando el Inter dispuso de un penalti y Susic no falló desde el punto de castigo. Pero De Ketelaere tenía otros planes y volvió a marcar con un gran disparo de zurda.

El desenlace fue muy emocionante, con una parada decisiva de Josep Martínez ante un potente disparo de Mario Pasalic y varios momentos de caos frente a la portería. En uno de ellos, De Ketelaere cabeceó el balón contra el brazo extendido de Alessandro Bastoni. Franck Kessié mantuvo la calma y marcó para darle a La Dea un punto memorable: 4-4.