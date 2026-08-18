El portugués José Mourinho afronta su primera prueba táctica real antes del comienzo de la nueva temporada con el Real Madrid, después de que la composición del centro del campo se convirtiera en el mayor dilema para el técnico, ante su deseo de aprovechar al trío formado por Jude Bellingham, Arda Güler y Bernardo Silva en el once titular.

El diario español "Marca" reveló que Mourinho sigue buscando la mejor fórmula que le otorgue el equilibrio entre la potencia ofensiva y la solidez defensiva, sobre todo porque Bellingham y Güler prefieren jugar en la posición de organizador del juego, mientras que se espera que Bernardo Silva desempeñe el papel de centrocampista con toque de calidad y creador del ritmo.

El diario considera que el problema no reside en la calidad de los jugadores, sino en cómo utilizarlos juntos sin alterar el equilibrio, ya que el cuerpo técnico teme que la dependencia de tres jugadores con tendencia ofensiva conceda a los rivales mayores espacios en el centro del campo.

Bellingham es la primera opción para jugar por detrás de Kylian Mbappé, dada su importancia dentro del equipo y su capacidad para llegar al área y marcar goles, pero la pretemporada también mostró que Arda Güler ofrece su mejor nivel en esa misma posición, además de que la gran conexión que mantiene con Mbappé le otorgó una clara ventaja ofensiva.

Al mismo tiempo, Mourinho planea contar con Bernardo Silva como el centrocampista responsable de crear el juego desde la profundidad, lo que convierte alinear al trío conjuntamente en un desafío táctico que requiere la presencia de un pivote defensivo capaz de cubrir los espacios, como Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni o Eduardo Camavinga.

"Marca" aseguró que el entrenador portugués es consciente de que la temporada es larga y verá numerosos cambios, pero sigue buscando la ecuación que le permita aprovechar el gran potencial ofensivo del trío, sin que el Real Madrid pierda su equilibrio defensivo.

El dilema del centro del campo sigue siendo uno de los asuntos más destacados que Mourinho tratará de resolver con el arranque de la temporada, sobre todo porque su éxito en encontrar la combinación adecuada podría ser la clave para competir por todos los títulos.

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