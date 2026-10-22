El Real Madrid ya no espera a nadie; el tren de José Mourinho avanza a toda velocidad, y la paradoja impactante es que está en su mejor momento sin su supuesta primera estrella.

Vinícius Júnior, que cambiaba el rumbo de los partidos él solo, está ahora fuera de ritmo, y una nueva dupla entre Mbappé y el recién llegado Diomande amenaza con dejarlo fuera de los planes del once titular.

¿Se acabó la era de Vinícius en Madrid? Esa es la pregunta que planteó el conocido programa "Ser Deportivos" de la emisora "Cadena Ser", que reunió a los periodistas cercanos al club blanco Antón Meana y Javier Herráez para analizar la crisis del brasileño.

No podrá subirse al tren

La preocupación en Valdebebas se ha hecho pública, y Javier Herráez considera que lo que atraviesa Vinícius es "una mezcla de factores deportivos y personales", asegurando que su recuperación se ha convertido en una prioridad absoluta para el club.

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Herráez afirmó en declaraciones a Cadena Ser: "Su inicio de temporada ha sido malo, y cuenta con el cariño de la afición de Valdebebas, pero cuando alguien reconoce su error, este tipo de escarnio público no beneficia ni al club ni a nadie".

Pero el análisis más duro llegó de Antón Meana, que desveló datos inquietantes: "Hay motivos para preocuparse porque Vinícius no está bien, y las estadísticas que maneja el club sobre él indican que no se recuperará pronto".

Y añadió Meana: "Está bien que juegue y sume minutos, pero lo que siento viendo al Real Madrid es que el equipo va muy rápido, y Vinícius no va a poder subirse al tren. Diomande lo ha dejado zanjado, y Mbappé muchas veces rinde mejor sin Vinícius; veo un futuro incierto para Vinícius en el once titular a corto plazo", reconociendo la gran división existente entre la afición merengue en torno al brasileño.

El plan del club blanco: no hay competencia entre Diomande y Vinícius

Y pese a este llamativo brillo del recién llegado, ambos periodistas coinciden en que el plan del Real Madrid no considera a Diomande un competidor directo de Vinícius.

Herráez aclaró: "El plan del club era Diomande - Mbappé - Vinícius; no conozco el plan de Mourinho".

Para intervenir Meana, matizando con más detalle: "La información que recibimos del club es que este es el Real Madrid de Diomande, Mbappé y Vinícius. No ven ninguna competencia que pueda ocupar su lugar, aunque juegue Diomande. En cuanto al resto (Brahim Díaz, Bernardo Silva, Carlos Espí y Endrick), son jugadores para completar la plantilla o para el banquillo".

Una sanción salva a Mourinho de la decisión más difícil

Sin su brillo habitual, y con la sanción que lo privará de participar en el clásico del domingo ante el Barcelona, Mourinho tendrá que afrontar el duelo más importante sin su estrella brasileña.

Y sobre la pregunta: ¿es mejor el equipo sin Vini? Meana respondió con una franqueza impactante: "Sí. No está bien, y necesitas a gente en plenitud de forma".

Es más, consideró que la sanción llegó como un regalo para el cuerpo técnico, al ahorrarle tomar la difícil decisión de dejar fuera a Vinícius, diciendo: "Es una decisión difícil, y el hecho de que esté sancionado le facilita la tarea a José Mourinho".



