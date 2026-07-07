El Tottenham arruina los sueños del Manchester United... ¿Cómo responderán los «Diablos Rojos»?

El Manchester United inició la semana buscando cerrar varios fichajes clave, pero se topó con una realidad muy distinta. El club ha perdido la puja por varios objetivos clave ante el Tottenham, aunque sigue negociando nuevos fichajes y redefiniendo prioridades antes del inicio de la próxima temporada, con algunos jugadores a punto de marcharse y otros nombres sobre la mesa.

Los intentos del United por fichar a Matheus Fernandes terminaron cuando el Tottenham cerró su traspaso con el West Ham por 85 millones de libras.

El United ofrecía la misma cifra, pero con variables de rendimiento, mientras que el Tottenham pagó la totalidad de una sola vez y ofreció un salario superior al tope que el United estaba dispuesto a asumir.

Además, el Tottenham fichó a Sandro Tonali, otro objetivo del United, por hasta 100 millones de libras.

El United confirma que el fichaje de Ederson, del Atalanta, por 40,5 millones de euros, avanza según lo previsto y solo falta el reconocimiento médico.

Se esperaba que el internacional brasileño se incorporara a Old Trafford en julio, pero su convocatoria tardía con Brasil retrasó los trámites. Tras la eliminación de la Canarinha en octavos del Mundial ante Noruega, el jugador está a punto de someterse al reconocimiento médico.

Esta semana se oficializó la cesión del portero André Onana al Trabzonspor turco por una temporada. El United recibirá 1,5 millones por la cesión, con bonus por objetivos del club turco, y el Trabzonspor pagará todo el salario del portero sin opción de compra.

Además, el portero Dermot Mee renovó por dos años tras acabar su anterior contrato en junio. El jugador, de 23 años, sigue colaborando con el cuerpo técnico de porteros desde que se formó en la cantera.

¿Qué alternativas hay tras perder los objetivos del mercado de fichajes?

Tras el fracaso del fichaje de Matheus Fernandes, el United busca otras opciones en el centro del campo, según «The Athletic».

El objetivo prioritario es André Santos, joven centrocampista del Chelsea; las negociaciones aún no han comenzado, aunque el club londinense no se opone a su salida si se alcanza un acuerdo.

Además, el United sigue a Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) y a Alex Scott (Bournemouth).

Anteriormente se valoró a Sander Berge, del Fulham, tras su buen Mundial con Noruega, y a Tyler Adams, del Bournemouth, destacado con Estados Unidos.

Las prioridades del Manchester United

Su prioridad es reforzar el centro del campo este verano. Alex Scott gusta mucho en el club, pero Bournemouth quiere retenerlo y ya negocia una prórroga de su contrato, vigente hasta 2028.

Además, vigila la situación de Aurélien Tchouaméni por si el Real Madrid lo pone a la venta, pues el club español necesita ingresos antes de fichar. El United ya ha contactado para conocer la postura madridista sobre el francés, cuyo contrato dura hasta 2028.

Félix Nmecha también figura en la lista, aunque el Borussia Dortmund lo valora en unos 120 millones de euros y no quiere venderlo.

Además, busca portero por si se marcha Altay Bayındır y valora a Karl Darlow.

Además, se valora reforzar la banda izquierda y Cressencio Summerville, del West Ham, es uno de los candidatos tras contactos iniciales entre los clubes.

¿Quién puede salir?

La cesión de Marcus Rashford al Barcelona no se hizo permanente, así que podría volver para la pretemporada tras acabar su compromiso con la selección inglesa.

Su futuro aún no está decidido, y el técnico Michael Carrick regresará a Carrington el jueves con los jugadores que no fueron al Mundial.

Manuel Ugarte, que estaba en venta, sufrió una grave lesión de ligamentos en el Mundial con Uruguay, lo que probablemente le mantendrá en el club.

Altay Bayindir interesa a varios clubes turcos, y el United quiere resolver su futuro antes de decidir si ficha otro portero.