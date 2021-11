El tira y afloja entre Joaquín y Pellegrini

Tras el encuentro de Europa League se pudo vivir un episodio más del tira y afloja que mantienen el técnico Manuel Pellegrini y Joaquín sobre el debate en torno a los minutos que debe disputar el del Puerto de Santa María. El jugador siempre está reivindicando un mayor protagonismo sobre el césped y ayer lo volvió a dejar claro tras la rueda de prensa posterior a la victoria del Real Betis frente al Ferencváros. “Yo no me conformo con la Europa League, él lo sabe, el entrenador lo sabe, que quiero más y eso ya no depende de mí. Intento trabajar y estar lo mejor posible para cuando me toque jugar como hoy pues estar al máximo nivel”. Unas palabras a las que el entrenador parecía contestar en sala de prensa. “Todos los jugadores quieren jugar todos los partidos pero con 40 años, jugando el jueves, ya le cuesta un poco recuperar, así que es normal y lógico. Nunca ha tenido problemas de rendimiento ni de ritmo, es un jugador muy útil tanto dentro como fuera del campo”.











Lo cierto es que en la figura de Joaquín existe cierto malestar por no tener los minutos que considera puede disfrutar, teniendo en cuenta pases como el que le dio a Bellerín en el primer gol ante el conjunto húngaro. El gaditano entra ya en su último año como profesional, como ya ha afirmado en alguna ocasión, y quiere vivirlo de una manera más intensa a la que lo está haciendo. Por su parte, Pellegrini no lo ve igual. Le da su lugar al canterano verdiblanco pero no le concede la titularidad en Liga que reclama abiertamente el 17.







Desde una postura calmada, ambos llevan esta situación desde el inicio de Liga, donde el Ingeniero decidió concederle al capitán la titularidad y más minutos en la competición europea, relegándole a más rotación en LaLiga.







Pero tal y como argumenta Joaquín, él se encuentra para tener minutos en ambas competiciones por igual y no nota el peso de la edad. Entrena y vive más que nunca por y para los entrenamientos y sobre el césped no es un futbolista más. Casi siempre resulta determinante por un desborde, una asistencia o un gol.







Lo que realmente enfada a Joaquín es observar sus números en las diferentes ‘competecias’, como le gusta decir al técnico chileno. Hoy por hoy, su competición es la Europa League. Cada jueves que se disputa acapara protagonismo y así lo atestiguan las cinco titularidades que registra su tarjeta de números. La misma que refleja los 308 minutos que lleva disputados en Europa. Nada que ver con sus guarismos en Liga. Aquí solo figuran un total de ocho participaciones, todas ellas como suplente y ninguna saliendo desde el inicio, de las 14 jornadas disputadas por su equipo. Casi resulta testimonial los 101 minutos que ha llegado a jugar.







Por todo ello, el jueves se pudo ver cómo Joaquín se decidió en la zona mixta a mandar un mensaje más claro, dejando entrever incluso que ya ha habido alguna conversación entre ambos donde se ha departido del tema. Resta por ver, ahora que viene otra carga de partidos importantes y con ausencias de jugadores por lesiones y molestias, si el capitán verdiblanco tiene más minutos en la competición doméstica. Pero no solo en ella, aguarda la Copa a la vuelta de la esquina y es un torneo más que va a ofrecer muchas posibilidades a los jugadores verdiblancos y a las rotaciones de Pellegrini.