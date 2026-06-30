El talentoso Nick Verschuren se despide definitivamente del Ajax tras doce años

Nick Verschuren (21) jugará en el Sparta durante los próximos cuatro años, según anunciaron este martes el club de Róterdam y el Ajax.

El director técnico, Gerard Nijkamp, lo confirmó en la web del club: «Con Nick incorporamos a un defensa talentoso, con margen para seguir creciendo. Por eso firmamos por cuatro años».

«Además, Nick ya cuenta con tres temporadas como profesional y el curso pasado ganó experiencia en la Eredivisie con el FC Volendam, donde demostró su nivel. Ahora queremos ayudarlo a seguir creciendo como defensa», concluye Nijkamp.

Según De Telegraaf, Ajax recibirá 800 000 euros fijos, que podrían llegar a 1 millón.

Además, el club de Ámsterdam se reservó un porcentaje de una futura venta. En el Johan Cruijff ArenA, Verschuren aún tenía contrato hasta mediados de 2028.

Recorrido toda la cantera del Ajax, aunque nunca debutó con el primer equipo.

Aun así, disputó cincuenta partidos con el Jong Ajax y la temporada pasada brilló cedido en el Volendam.