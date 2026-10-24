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Karim Malim
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El talento del Inter en el radar de la selección de Argelia: un obstáculo aplaza la decisión

Algeria vs Togo
Algeria
Togo
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Togo vs Algeria
Y. Massolin
B. Hemdani
Inter Milán vs Fiorentina
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Roma vs Cagliari
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Mide 1,97 metros

El entrenador Ibrahim Hemdani no esperó mucho para comenzar a reconstruir la selección argelina, ya que busca reforzar el centro del campo con nuevos elementos tras su primera concentración, que no cumplió por completo sus aspiraciones.

Según el sitio francés "Foot Mercato", destaca Yannis Massolin, jugador del Inter de Milán cedido al Cagliari, entre los nombres señalados para reforzar las filas de Argelia.

El centrocampista de 24 años, que mide 1,97 metros, se caracteriza por su fuerza física, su agilidad y sus habilidades técnicas en el manejo del balón.

Sin embargo, la incorporación de Massolin a la selección argelina no será fácil por el momento, pese a que la Federación Argelina lo sigue desde su etapa en Bélgica, ya que el jugador aún no ha completado los trámites administrativos necesarios para representar a Argelia.

Por lo tanto, sus opciones de participar en los dos encuentros ante Togo los días 14 y 17 de noviembre próximo, dentro de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, parecen escasas, a menos que se produzcan desarrollos inesperados.



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