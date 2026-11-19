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Ebrima Tunkara es uno de los talentos más prometedores de La Masia, con una gran calidad técnica y unas enormes condiciones físicas.

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Según informa el diario Sport, el técnico alemán Hans Flick sigue de cerca la evolución de Tunkara y lo convoca con regularidad para los entrenamientos del primer equipo, con el objetivo de que adquiera la dinámica de competir a ese nivel.

Ebrima Tunkara, dorsal 10 del filial, tiene solo 16 años, cumplirá 17 en marzo de 2027 y todavía tiene mucho tiempo por delante para seguir creciendo y desarrollándose.

Tunkara sigue evolucionando como futbolista y su valor de mercado no deja de crecer, a la espera de ver sus primeros pasos con el primer equipo del Barcelona.

Pese a sufrir una lesión a principios de temporada que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante cerca de tres semanas, ya se ha recuperado por completo.

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Flick convocó a Ebrima Tunkara para los dos últimos partidos de LaLiga ante el Deportivo Alavés y el Atlético de Madrid, aunque por ahora no le ha dado minutos. La intención es que vaya ganando experiencia.

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Tunkara sigue participando en todos los partidos del filial en la Segunda División española para continuar puliendo su talento y mejorar su nivel, a la espera de recibir una oportunidad de Hans Flick.

Transfermarkt ha publicado el valor de mercado de los mejores jugadores sub-17 del mundo, una lista que, aunque incluye a futbolistas menores de edad, suele servir de indicador sobre los nombres a seguir y los jugadores que merecen atención.

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En la lista de noviembre, Tunkara aparece en quinta posición, con un valor de mercado de 5 millones de euros, y solo lo superan cuatro jugadores que ya han debutado en las máximas categorías de las ligas de sus países y han disputado minutos con el primer equipo.

Además de la lista de los jugadores sub-17 más valiosos de 2026, Transfermarkt presentó una clasificación con los 20 futbolistas más valiosos de la historia antes de alcanzar la mayoría de edad.

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En esa lista, el Barcelona impone su dominio: Lamine Yamal ocupa el primer puesto, después de que su valor de mercado alcanzara un máximo de 90 millones de euros.

En el segundo puesto figura el jugador que lidera la clasificación actual, Max Dowman, la joven promesa del Arsenal, cuyo valor de mercado asciende a 50 millones de euros.

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El tercer puesto vuelve a ser para el Barcelona, gracias a su exjugador y antiguo dueño del dorsal 10, Ansu Fati, cuyo valor de mercado llegó a rondar los 25 millones de euros cuando tenía esa misma edad.