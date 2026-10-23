El talento del Ajax Aaron Bouwman: «Me considero mucho mejor que...»

Aaron Bouwman nota que ha dado grandes pasos en su desarrollo en el Ajax. El defensa central, que cometía errores con cierta frecuencia en sus primeras apariciones, ve que cada vez le ocurren menos y se considera ya un futbolista mucho mejor.

El jugador del Ajax repasa satisfecho, en declaraciones a ESPN, la victoria por 2-0 ante el Atalanta del jueves por la noche. Está especialmente contento con la actuación defensiva. «Mantener la portería a cero fue una satisfacción especial. En el grupo enseguida se comentó que por fin habíamos vuelto a conseguirlo», cuenta Bouwman.

Bouwman también transmite cada vez más calma cuando tiene el balón. «Siempre hay que mantener la calma si quieres encontrar espacios», explica. Según el defensa, la clave está en sacar al rival de su posición y después encontrar al compañero que está libre.

En sus primeros tiempos con el primer equipo del Ajax, Bouwman aún cometía de vez en cuando algún error innecesario pese a sus buenas actuaciones. Él lo atribuye sobre todo a un exceso de ímpetu: «Quieres anticiparte a toda costa, en lugar de quedarte detrás con más calma o simplemente disputar el duelo, para ganar ese tipo de balones con más facilidad».

Próximos partidos SPA Eredivisie 11:45 AJX

Ya ha disputado 28 partidos con el primer equipo y nota claramente la diferencia: «Sí, creo que ahora puedo decir que soy mucho mejor que hace un año».

Sus actuaciones tampoco han pasado inadvertidas para el entrenador Míchel Sánchez, que recientemente comparó a Bouwman con Virgil van Dijk. «Me gustó oírlo. Es un gran cumplido que el entrenador diga eso de ti», responde Bouwman. Junto a Raphaël Varane, Van Dijk siempre ha sido uno de sus grandes referentes.

Con la visita al Sparta Rotterdam por delante, Bouwman pone la vista en la lucha por el título. El Ajax es cuarto, pero este fin de semana puede aprovechar el enfrentamiento directo entre el PSV y el Feyenoord. El defensa tiene claras las aspiraciones: «Creo que estamos plenamente en la pelea. Ahora somos cuartos, así que seguimos en ella. Queremos ganar el campeonato».