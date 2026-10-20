La omisión por parte del Comité Técnico de Árbitros de España del incidente de Arda Güler, jugador del Real Madrid, durante el enfrentamiento ante el Sevilla, desató una nueva oleada de polémica, después de que el episodio del programa "Tiempo de Revisión", que produce el Comité Técnico de Árbitros para repasar las jugadas de la jornada de LaLiga, no incluyera ninguna referencia a la acción en la que los jugadores del conjunto andaluz reclamaron la expulsión de la estrella turca.

El incidente se remonta al partido que enfrentó al Real Madrid y al Sevilla en el estadio Santiago Bernabéu, cuando Güler intentó desprenderse del agarre de su rival, antes de mover el codo y golpear al jugador andaluz, que cayó al suelo a causa del contacto.

Los jugadores del Sevilla y los miembros del cuerpo técnico protestaron con vehemencia, reclamando que se mostrara la tarjeta roja al jugador del Real Madrid, al considerar que la acción merecía la expulsión. Sin embargo, el árbitro Mateu Busquets Ferrer no sancionó a Güler con la tarjeta roja, y tampoco el árbitro del VAR, Guillermo Cuadra Fernández, lo llamó para revisar la jugada a través de la pantalla.

La espera del Sevilla termina en decepción

La expectación aumentó antes de la emisión del nuevo episodio del programa "Tiempo de Revisión", en el que el Comité Técnico de Árbitros repasa los lances arbitrales más polémicos de los partidos de la Liga española.

La cuenta oficial del Sevilla había expresado su espera por una aclaración de lo ocurrido en el estadio Santiago Bernabéu, a través de publicaciones en las redes sociales, en una de las cuales se leía: "Esperamos con muchas ganas el Tiempo de Revisión. Contamos las horas".

Pero el episodio publicado este martes no incluyó ninguna referencia al contacto entre Güler y Piqué, y tampoco contuvo ninguna otra jugada relativa al partido entre el Real Madrid y el Sevilla, pese al revuelo que rodeó el incidente durante los últimos días.

El programa repasó lances arbitrales de los enfrentamientos entre el Real Betis y el Barcelona, el Villarreal y el Elche, y Osasuna y Racing de Santander, además de algunos partidos de la Segunda División española, sin abordar la acción que encabezó la polémica el fin de semana.

Se esperaba que el Comité Técnico de Árbitros ofreciera una aclaración sobre el incidente, especialmente a la luz del amplio debate en torno a las imágenes grabadas, los ángulos de las cámaras y el grado de intervención del VAR, pero la omisión del caso en el programa dejó abiertos los interrogantes sobre su valoración arbitral.

Hasta el momento, el informe español no ha incluido ninguna aclaración oficial del comité sobre el motivo de la exclusión de la jugada, mientras las miradas siguen puestas en el Sevilla, que podría emitir una nueva postura en respuesta a que el incidente no se tratara en el programa.