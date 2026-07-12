El seleccionador de Noruega revela lo que dijo el árbitro sobre el polémico gol de Bellingham

Stale Solbakken, seleccionador de Noruega, ha explicado lo ocurrido entre él y el árbitro francés Clément Turpin por el polémico gol del empate de Jude Bellingham ante Inglaterra en cuartos de final del Mundial.

Noruega considera que el gol de Bellingham, marcado en el 47, debería haberse anulado.

Noruega sostiene que el balón golpeó un cable de las cámaras que cuelgan sobre el campo, desviando el lanzamiento de Orjan Niland.

Según el reglamento del Consejo Internacional de Fútbol, si el balón golpea un objeto suspendido sobre el campo y sigue en juego, el partido debe detenerse.

De haberse confirmado el contacto, el gol habría sido anulado y el juego se reanudaría con un saque de centro.

La FIFA aclaró después, en un comunicado, por qué validó el gol.

La FIFA declaró: «Antes del gol de Inglaterra en el segundo minuto del tiempo añadido de la primera parte contra Noruega, el sensor situado en el interior del balón conectado no registró ningún pico en el pulso del balón mientras este se encontraba en el aire; por lo tanto, no había ninguna prueba de que el balón hubiera tocado el cable superior y hubiera cambiado su trayectoria».

Stale Solbakken no quedó convencido y discutió con el árbitro Clément Turpin al final del primer tiempo.

Tras el partido, Solbakken declaró a la prensa: «El árbitrome dijo que no vio lajugada ni recibió señal que confirmara el contacto».

Y añadió: «Como la FIFA dice que el balón no tocó la red, no puedo hacer nada. Pero cayó justo delante del banquillo, así que sí ocurrió. Todos lo vieron, fue muy claro. Fue una situación extraña».

Y añadió: «Podría sentarme a llorar, pero no quiero. Lo dimos todo y los jugadores fueron fantásticos en el torneo. Fue extraño, pero así es el fútbol, por eso es el mejor deporte del mundo. Tenemos que aceptarlo».

Y añadió: «Tuvimos mala suerte. El balón cayó del cielo y tomó esa trayectoria. Eso provocó un malentendido entre nuestros jugadores y fue un mal momento para nosotros. No podemos hacer nada al respecto».

Concluyó: «No creo que volvamos a jugar este partido; esta es la realidad».