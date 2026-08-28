El Real Madrid logró cerrar una nueva operación para reforzar su proyecto de jóvenes talentos, después de alcanzar un acuerdo con el Granada para incorporar cedido al delantero marroquí Rayan Zinbi durante la próxima temporada, en un paso que brinda al joven jugador una nueva oportunidad de demostrar su valía en uno de los mayores clubes de Europa.

Según anunció el Granada, el club renovó el contrato de Zinbi hasta el 30 de junio de 2029, con la opción de prolongarlo dos temporadas adicionales en función del cumplimiento de una serie de objetivos deportivos, antes de alcanzar al mismo tiempo un acuerdo con el Real Madrid sobre la cesión del jugador para la temporada 2026-2027, en la que se unirá a las filas del Real Madrid Castilla.

Zinbi tiene 19 años y es considerado uno de los talentos más destacados que han salido de la academia del Granada en el último periodo, además de ser visto como uno de los delanteros más prometedores del fútbol africano, lo que llevó al Real Madrid a moverse para ficharlo y darle la oportunidad de desarrollarse dentro de su filial.

La operación llega mientras Zinbi participa actualmente con la selección de Marruecos sub-20 en los Juegos del Mediterráneo 2026, para comenzar, una vez finalizada su participación internacional, una nueva experiencia con la camiseta del Real Madrid Castilla.

El delantero marroquí había llegado al Granada el verano pasado, antes de lograr durante la temporada su primera aparición con el primer equipo en Segunda División, además de participar en la pretemporada del nuevo curso bajo la dirección del entrenador José Rojo «Pacheta», antes de abandonar el equipo para participar con la selección de su país.

Zinbi es el segundo jugador que abandona el Granada rumbo al Real Madrid en pocos días, después de que le precediera el defensa ghanés Oscar Nasi, quien a su vez se incorporó a las filas del filial, en un movimiento que refleja el interés del club blanco por los jóvenes talentos del Granada.

Con el traspaso de Zinbi al «Castilla», el delantero marroquí inicia una nueva etapa en su carrera, con una valiosa oportunidad de desarrollarse y adquirir experiencia dentro del entramado del Real Madrid, a la espera de demostrar su capacidad de hacerse en el futuro con un puesto entre los grandes del club blanco.