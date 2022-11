El resumen del Fuenlabrada vs. Deportivo La Coruña de Primera RFEF 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

El Fuenlabrada recibe al Deportivo de la Coruña este domingo 27 de noviembre a las 17:00 en el Estadio Fernando Torres. El encuentro corresponde a la 13a jornada de la Primera RFEF.

El Fuenlabrada se encuentra en momento delicado de la temporada. Llevan dos jornadas sin conseguir la victoria y fueron eliminados en Copa del Rey a manos del Coria.

TODOS LOS DETALLES DEL FUENLABRADA VS. DEPORTIVO DE LA CORUÑA DE PRIMERA RFEF

El Dépor también está exhibiendo un nivel irregular en las últimas jornadas. Los gallegos fueron eliminados de la Copa por el Guijuelo y empataron en el último partido de Liga frente a la Cultural Leonesa. El Fuenlabrada es noveno con 17 puntos, con 5 más está el Dépor en sexto lugar.

⚽️ GOOOOOOOOOOL do #Dépor, GOOOOOOOOOOL de Alberto Quiles no minuto 39! No Fernando Torres, #FuenlaDépor 0-1 pic.twitter.com/8ezK2tmRNt