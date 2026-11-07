El Real Madrid, "víctima" de 3 errores arbitrales ante el Valencia

El primer tiempo del partido entre el Real Madrid y el Valencia, disputado la noche del sábado en la jornada 12 de LaLiga, dejó algunas jugadas arbitrales polémicas.

Iturralde González, analista arbitral del diario As y de la Cadena SER, valoró las jugadas más controvertidas del duelo entre los merengues y los ches.

En el minuto 12, el partido vivió una entrada violenta de Guedes sobre Jan Diomandé, ya que el jugador del Valencia se deslizó y tocó el balón, pero lo hizo con una fuerza excesiva.

El diario As publicó las declaraciones de Iturralde González, quien dijo: "El simple hecho de tocar el balón no exime al jugador de la responsabilidad por la peligrosidad de la entrada, porque arremetió con mucha fuerza".

Y continuó: "Es una entrada que podría haber provocado una lesión grave. De haberle alcanzado de lleno, lo habría dejado fuera de los terrenos de juego durante 8 meses".

Y añadió que la entrada de Guedes sobre Diomandé merecía tarjeta amarilla.

Lo mismo se aplica a la entrada de Mavi contra Cucurella, lateral del Real Madrid, en el minuto 24, donde el analista arbitral dijo: "Es una tarjeta amarilla completamente clara, porque llegó por detrás, sin ninguna opción de disputar el balón, y fue directo a la rodilla".

Minutos después, Mavi vio una tarjeta amarilla, pese a las reclamaciones para que fuera expulsado, por empujar a Kylian Mbappé, una jugada que podría haberse interpretado como merecedora de tarjeta roja directa, al ser Mavi el último defensor.

Para Iturralde, esta jugada admite más de una interpretación, pues dijo: "El reglamento establece que el balón debe estar bajo el control del jugador, o que exista una opción real de controlarlo, aunque aplicar eso a esta jugada requiere una gran dosis de imaginación".

Pero añadió que Mavi debería haber afrontado esa jugada ya con una tarjeta amarilla, por su entrada anterior, aclarando: "Debería haber visto una tarjeta amarilla en aquel momento".