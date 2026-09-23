El Real Madrid renovará el contrato de su estrella en dos semanas

El Real Madrid ha decidido quién será la próxima estrella en la serie de movimientos para renovar contratos, que el club inició para asegurar el futuro de sus elementos más destacados, en un paso que revela los rasgos de su plan para conservar los pilares de su proyecto.

El periodista Mateo Moretto reveló que Jude Bellingham será el próximo jugador cuyo contrato el Real Madrid moverá para renovar, señalando que el acuerdo podría cerrarse en un plazo de dos semanas, según lo publicado por el diario Marca.

Moretto dijo durante su aparición en el programa La Pizarra: «El Real Madrid renovará a Jude Bellingham, es el siguiente», confirmando que el club ya trabaja en la ampliación del contrato del centrocampista inglés.

Explicó que se habla de un nuevo contrato que podría extenderse hasta los años 2030 o 2031, mientras continúa el trabajo sobre los detalles finales.

Bellingham se incorporó al Real Madrid en el verano de 2023 procedente del Borussia Dortmund, y firmó un contrato de seis temporadas, por lo que su vinculación con el club se extiende hasta el verano de 2029.

El Real Madrid desea asegurar la continuidad del jugador por un periodo más largo, después de que se convirtiera en uno de los elementos fundamentales de la alineación del equipo desde su llegada a la capital española.

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