El Real Madrid pone fin a la racha dorada del Barcelona

El Barcelona cerró una semana para el olvido con la derrota ante el Real Madrid en LaLiga, después de que el equipo del técnico José Mourinho lograra descifrar al conjunto blaugrana en su propio terreno y ante su afición.

El diario Sport señaló que el Real Madrid se convirtió en el primer equipo que consigue asaltar el feudo del Barcelona en el estadio Spotify Camp Nou en la competición doméstica desde su remodelación.

El Barcelona no conocía el sabor de la derrota en su casa en LaLiga tras la renovación de su estadio. Desde la contundente victoria sobre el Athletic Club, con la que el equipo catalán inauguró el estadio Spotify Camp Nou por un resultado de 4-0, el conjunto logró 18 triunfos consecutivos en su terreno, marcando 58 goles y encajando solo 11.

Pero la magnífica racha del Barcelona se detuvo en un Clásico en el que los hombres del técnico Hansi Flick no ofrecieron, en absoluto, un rendimiento cercano a su mejor nivel, pese a que tampoco merecían la derrota.

El periodista Oriol Jové, de RAC 1, que contabiliza también la victoria sobre el Real Mallorca en el partido de despedida del estadio antes del inicio de las obras de remodelación, por un resultado de 3-0, apuntó que el Barcelona solo ha logrado una racha de 19 victorias consecutivas en el estadio Spotify Camp Nou en otras 3 ocasiones a lo largo de su historia: entre 1958 y 1960, desde finales de 1973 hasta finales de 1974, y entre 2012 y 2014.

El equipo del técnico Flick solo ha perdido un partido en su terreno desde su regreso al estadio, y fue ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones de Europa.

Cabe señalar que este no es el primer partido que el Barcelona pierde en su estadio desde su reinauguración. A pesar de haber logrado el pleno en LaLiga, el conjunto catalán perdió la temporada pasada ante el Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, por un resultado de 0-2.