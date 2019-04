El Real Madrid llega a un acuerdo con Rabiot, según Canal Plus Francia

Adrien Rabiot, centrocampista del de 24 años, tendría un acuerdo cerrado con el de cara a la próxima temporada, según informó Canal + . Rabiot, una pieza cotizada en el mercado y que no hace demasiado tiempo sonó con fuerza para el , cuenta con el beneplácito expreso de Zinedine Zidane, técnico blanco, que sigue diseñando y confeccionando el proceso de renovación de la plantilla blanca de cara a la próxima temporada. Si fuese así, el conjunto blanco no tendría que pagar traspaso alguno, ya que llegaría "a coste cero".

Adrien Rabiot, quien se encuentra al margen del primer plantel del Paris Saint-Germain por motivos disciplinarios, se ha negado a renovar por el equipo parisino y quedará libre en junio. Rabiot sería del agrado de Zinedine Zidane, según han informado varios medios de comunicación, aunque el conjunto madridista no es el único club al que se ha vinculado al centrocampista. Durante los últimos meses, se ha especulado con el interés de , FC Barcelona y ahora, Real Madrid. Está por ver cual será fu destino inmediato a partir del 30 de junio.

Máxima tensión. Hace días, Véronique Rabiot, madre y agente de Adrien Rabiot, lamentño en declaraciones a L'Equipe la decisión del club de apartar al futbolista de la actividad del primer plantel por motivos disciplinarios, y por su decisión de no renovar: "Adrien está entrenando pero no quiero decir ni dónde ni con quién ni cómo. No está lesionado y no puede estar sin ejercitarse. Tiene prohibido el acceso al campo de entrenamiento del PSG, ha tenido que organizarse", sentenció.

Ahora, según afirma Canal Plus Francia, Rabiot estaría muy cerca de concretar su adiós al PSG y poder firmar por el conjunto blanco, ya que cuenta con el visto bueno de Zinedine Zidane.