Un informe periodístico señaló este lunes que el francés Michael Olise ha generado una gran preocupación en el Bayern Munich durante los últimos días.

Olise está vinculado con un contrato con el Bayern Munich hasta el verano de 2029, pero el club desea ampliar el contrato ante el interés de más de un club por ficharlo, con el Real Madrid a la cabeza.

Y ello pese a las afirmaciones de los directivos del Bayern Munich de que Olise no está en venta y de que todos los intentos del Real Madrid por ficharlo no prosperarán.

Según el diario alemán "Bild", el Bayern Munich siente inquietud respecto a Olise, ya que el club no está del todo convencido del deseo del jugador francés de renovar su contrato, especialmente tras su petición de incluir una cláusula de rescisión.

La postura del Bayern es clara y no le concederá un plazo más allá del próximo verano para tomar su decisión, pues consideran que el jugador francés no está comprometido con la renovación.