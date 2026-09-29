El Real Madrid en la imagen: la Roma se disculpa oficialmente con Messi

El Roma emitió un comunicado en el que confirma que Paulo Dybala y Nahuel Molina no viajarán a Argentina para asistir a la despedida de Lionel Messi, tres días después de que aparecieran los primeros informes sobre la negativa.

El club, a través de su página oficial, señaló que los jugadores "no asistirán al partido entre Argentina y Benín el 6 de octubre", y reconoció lo que esta ocasión significa para ambos.

Y añadió: "El club es consciente de la importancia de esta ocasión para ambos jugadores, que mantienen una estrecha relación con Lionel Messi y que formaron parte, junto a él, del equipo argentino que ganó el Mundial 2022".

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Se negó que esta decisión se hubiera tomado por motivos disciplinarios, y el club de la capital italiana explicó que se debía "a razones deportivas y logísticas, teniendo en cuenta la duración del viaje transcontinental y la proximidad de los próximos partidos competitivos del club".

El equipo del entrenador Gian Piero Gasperini se enfrenta al Como el domingo 11 de octubre en la Serie A, antes del partido de la Champions League ante el Real Madrid el miércoles 14 del mismo mes.

Entre las razones que llevaron al club italiano a tomar la decisión está que los jugadores no participarían en el propio partido, ya que "Dybala no fue convocado, mientras que Molina cumple la mitad de su suspensión internacional de siete partidos, que le fue impuesta tras la final del Mundial 2026", según el sitio Football Italia.

El Roma concluyó su comunicado subrayando que no hubo ninguna intención de ofender, y afirmó: "El Roma siente el máximo respeto por Lionel Messi y su trayectoria excepcional, y le desea a él y a la Asociación del Fútbol Argentino una velada muy especial".