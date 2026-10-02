El caso Negreira ya no es un simple expediente judicial español, sino que se ha convertido en una bomba de relojería que amenaza con golpear al Barcelona a nivel europeo, y en el Real Madrid existe la firme convicción de que la hora de rendir cuentas en Europa está cada vez más cerca.

El diario español "Mundo Deportivo" informó, citando fuentes bien informadas, que el Real Madrid tiene la certeza de que la confirmación por parte de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, la "UEFA", del expediente del caso Negreira va más allá de ser un simple trámite rutinario para añadir nuevos documentos al expediente abierto desde el año 2023.

El club blanco considera que el completo y voluminoso informe que presentó el pasado 17 de junio, de más de 50.000 páginas, se ha convertido en la pieza que faltaba y que impedía a la UEFA actuar durante los dos últimos años, y que el organismo europeo dispone ahora de toda la información necesaria para sancionar al club catalán, lo que explica la paralización del expediente anteriormente.

¿Por qué la UEFA no cierra el expediente?

Las fuentes aclararon que el máximo organismo futbolístico de Europa no tiene intención de cerrar el expediente de la investigación disciplinaria hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa judicial que se tramita en España, pero estas actuaciones disciplinarias europeas son completamente independientes y no guardan relación con el recorrido de la justicia española.

En otras palabras, en Madrid consideran que las pruebas ya son suficientes para aplicar la estricta normativa europea, que establece con claridad la posibilidad de sancionar a cualquier club que participe de forma directa o indirecta en cualquier actividad destinada a manipular el resultado de un partido o a influir en él, a nivel nacional o internacional.

La posible sanción, según la normativa de la UEFA, podría llegar hasta la exclusión de la Liga de Campeones de Europa durante toda una temporada, además de una cuantiosa multa económica.









Una grave infracción ética

Y el asunto no se limita a la manipulación de resultados. En el Real Madrid consideran que la conducta del Barcelona, consistente en pagar salarios a un vicepresidente del comité de árbitros español durante 15 años consecutivos, constituye en sí misma una grave infracción de las normas de conducta ética de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol.

El club blanco insiste en un punto jurídico fundamental: las sanciones disciplinarias deportivas son completamente independientes de las actuaciones penales y no entran en contradicción con ellas. Es posible que una persona sea condenada penalmente sin afrontar ninguna consecuencia disciplinaria deportiva, y a la inversa, puede que la causa penal se archive por falta de pruebas penales suficientes, existiendo motivos suficientes y sólidos para adoptar una medida disciplinaria en el ámbito deportivo; una no anula a la otra.

A la espera de lo que arrojen las actuaciones judiciales en España, donde el Real Madrid se ha personado oficialmente como parte demandante en el caso, lo que el club blanco reclama ahora es la adopción de una medida disciplinaria inmediata contra el Barcelona, y está convencido de que el expediente de 50.000 páginas lo justifica con toda contundencia.