El Real Madrid anunció la ausencia del portero belga Thibaut Courtois en el enfrentamiento ante el Barcelona, este domingo, en el Clásico.

El Real Madrid comunicó, en un comunicado en su página oficial: "Se ha confirmado la ausencia de última hora de Thibaut Courtois en el partido entre el Real Madrid y el Barcelona, previsto para la tarde de este domingo, dentro de los encuentros de la décima jornada de la Liga española, debido a que presenta síntomas de gripe".

El comunicado del club blanco añadió: "El portero Ilia Vóloshin se ha incorporado a la lista del Real Madrid para el partido del Clásico en lugar de Courtois".

Courtois ha disputado 12 partidos con el Real Madrid en las distintas competiciones esta temporada, en los que ha recibido 14 goles y ha mantenido la portería a cero en solo dos ocasiones.

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Se espera que el ucraniano Andriy Lunin sea el portero titular del Real Madrid en el partido del Clásico ante el Barcelona.

El Real Madrid ocupa el tercer puesto en la clasificación de la Liga antes del Clásico, con 21 puntos, mientras que el Barcelona encabeza la competición con 27 puntos.



