El Real Madrid ganó a su rival, el Villarreal, pero el partido dejó tras de sí mucho más que tres simples puntos.

El diario Marca señaló que la expulsión de Vinicius, las protestas de Mourinho, la tensión acumulada y el balance disciplinario, que registró seis tarjetas amarillas y una roja para el conjunto blanco, dibujaron un escenario que el entrenador quiere evitar a toda costa, para que la rabia no se convierta en un problema que acabe repercutiendo en su propio equipo.

Mourinho terminó el partido en un estado de enfado excepcional. El técnico portugués pasó de celebrar junto a Vinicius el gol que iba a dar al Real Madrid una ventaja de 2-0 a llevarse las manos a la cabeza cuando el VAR anuló el tanto, antes de que todo acabara con la expulsión del jugador brasileño.

Desde ese momento, el partido entró en un clima de máxima tensión, las protestas se multiplicaron, subió el tono de las reclamaciones desde los banquillos y el Real Madrid se vio obligado a resistir con diez futbolistas.

La imagen más significativa llegó después del pitido final. Mourinho decidió no comparecer ante los medios de comunicación, una decisión que, según supo el diario Marca, buscaba evitar hacer declaraciones que pudieran exponerle a una sanción y poner en riesgo su presencia en el Clásico. El entrenador optó por guardar silencio en lugar de avivar una polémica que siguió muy presente tras el encuentro.

En el vestuario, la victoria no borró el malestar. La sensación de injusticia por algunas decisiones arbitrales convivió con el alivio de sumar tres puntos importantes. Aun así, Mourinho es consciente de que el enfado, por comprensible que sea por parte de sus jugadores, también puede convertirse en un arma de doble filo si empieza a afectar a su comportamiento y a su nivel de rendimiento.

La expulsión de Vinicius representa el ejemplo más claro de las consecuencias que puede dejar una noche así. El jugador brasileño pidió disculpas a sus compañeros y a la afición, pero la redacción del acta arbitral abre la puerta a una sanción que podría privarle de disputar partidos importantes.

Y ese es precisamente el escenario que Mourinho quiere evitar, porque el técnico portugués no pide al equipo que olvide lo sucedido ni espera que el malestar desaparezca de la noche a la mañana. Lo que quiere es que los jugadores sean capaces de canalizar su rabia por el camino correcto, sin perder la concentración, y que impidan que las protestas, las tarjetas y las reacciones impulsivas acaben pesando más que el propio fútbol.

Los riesgos van más allá de la polémica arbitral o de una expulsión. Con una temporada exigente por delante y partidos decisivos en el horizonte, el Real Madrid no puede permitir que cada episodio polémico le empuje a una espiral de tensión, sanciones y desgaste.

La cuestión arbitral queda en manos de Mourinho y de los responsables del club; la respuesta del equipo, en cambio, debe darse dentro del campo. La idea es clara: el técnico portugués no quiere que esta crisis acabe derribando al equipo ni dañando su trayectoria.