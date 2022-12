Messi ya sabe que el PSG le presentará una oferta para renovar cuando acabe el Mundial

A día de hoy, no hay opciones de jugar en la MLS y la opción de volver al Barça es una quimera

Leo Messi ya sabe que el PSG va a trasladarle una oferta de renovación para que siga ligado al conjunto parisino. Así se lo ha hecho saber el club francés. En cuanto termine el Mundial de Qatar, el club parisino presentará a los Messi un nuevo contrato. En principio, según ha podido saber GOAL, esa oferta será por dos temporadas más, hasta el 30 de junio de 2025, aunque también podrían poner sobre la mesa una oferta de una temporada, con opción prorrogable por otra campaña más. En la cúpula del club están encantados con el rendimiento de Messi sobre el campo y consideran que debe seguir a toda costa en el club. En primer lugar, porque están más que satisfechos con el rendimiento deportivo de Messi en la presente temporada. En segundo lugar, porque contar con Messi es una mina de oro, ya que desde la llegada del argentino, el PSG ha multiplicado su número de patrocinadores. Y en tercer lugar, porque en la cúpula de mando del PSG están impresionados con la actitud y el grado de motivación de Leo.

PSG, encantado con la actitud y compromiso de Messi

Cumpliendo los deseos del 'crack', que no quería saber nada de ofertas de renovación ni de otros clubes, el PSG ya le ha hecho saber a Messi que, cuando termine la Copa del Mundo, le formalizará una oferta para rubricar un nuevo contrato. El club parisino cree que es una pieza clave para su proyecto deportivo, confía en Messi como estandarte para poder conseguir la ansiada Champions League y harán lo que haga falta para retenerle. Según ha podido saber GOAL, la oferta que presentará el PSG se trasladará a los Messi justo cuando termine la Copa del Mundo. La intención pasa por ofrecerle dos años y unos términos económicos muy similares a los de su primer contrato con los parisinos. Las partes tienen muy buena sintonía y ahora mismo, aunque el fútbol da muchas vueltas y nada es definitivo, lo normal es que Messi siga otra temporada en París.

La opción del Inter de Miami, en 'vía muerta'

La MLS, en 'vía muerta'. A pesar de los múltiples rumores que han colocado a Leo Messi la próxima temporada en la MLS norteamericana, esa opción es remota. Según ha podido saber GOAL, el Inter de Miami, cuyo propietario es David Beckham, sigue interesado en reclutar a Messi para su franquicia, e incluso está usando su nombre para intentar fichar a otros jugadores y conseguir diferentes patrocinadores para la próxima temporada. Sin embargo, ahora mismo el conjunto 'yanqui' no tiene opciones de poder fichar a Messi para la temporada que viene.

Volver este verano al Barça, una quimera

El Barça, una opción remota. ¿Podría jugar Messi en el Barça si acaba siendo agente libre y no renueva con el PSG? Mucho se ha especulado con esta posibilidad, pero lo cierto y verdad es que, según ha podido saber GOAL, esa opción siempre ha estado lejana. Ahora mismo, no hay opciones reales de que Messi pueda regresar al Camp Nou la próxima temporada. Es más, en este momento, esa posibilidad podría considerarse como una auténtica quimera.

Cuando acabe el Mundial, Messi estudiará sus ofertas

La decisión, después del Mundial de Qatar 2022. Tal y como estaba previsto, Lionel Messi no piensa estudiar ningún tipo de oferta hasta que no termine la Copa del Mundo. Ese ha sido siempre su deseo. No precipitarse, centrarse en terminar el Mundial lo mejor posible y una vez que termine la gran cita de Qatar, sentarse a escuchar y estudiar las ofertas que le lleguen, para tomar una decisión de cara a la temporada 2023-24. Ahora mismo, lo más normal sería continuar en París. Como mínimo, otro año más. La última palabra será de Leo.