El PSG cierra un fichaje destacado procedente de la Serie A

Los responsables del Paris Saint-Germain lograron cerrar un fichaje destacado procedente de la Serie A durante el actual mercado de fichajes veraniego.

Fabrizio Romano, experto en fichajes, escribió en su cuenta de la red social "X": "El Paris Saint-Germain alcanza un acuerdo con el Parma para fichar a Zion Suzuki. El acuerdo está cerrado".

Y añadió: "El guardameta japonés se incorpora de cara al futuro en una operación cuyo valor total asciende a 35 millones de euros".

Y concluyó: "El Paris Saint-Germain se plantea ceder a Suzuki para que juegue con regularidad, y la Juventus tomará una decisión pronto como principal candidata a su incorporación".

