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Hussein Hamdy

Traducido por

El PSG cierra un fichaje destacado procedente de la Serie A

Paris Saint-Germain
Parma Calcio 1913
Juventus
Z. Suzuki
Serie A
Ligue 1
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Bajo la mirada de la Juventus

Los responsables del Paris Saint-Germain lograron cerrar un fichaje destacado procedente de la Serie A durante el actual mercado de fichajes veraniego.

Fabrizio Romano, experto en fichajes, escribió en su cuenta de la red social "X": "El Paris Saint-Germain alcanza un acuerdo con el Parma para fichar a Zion Suzuki. El acuerdo está cerrado".

Y añadió: "El guardameta japonés se incorpora de cara al futuro en una operación cuyo valor total asciende a 35 millones de euros".

Y concluyó: "El Paris Saint-Germain se plantea ceder a Suzuki para que juegue con regularidad, y la Juventus tomará una decisión pronto como principal candidata a su incorporación".

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