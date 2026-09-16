«El primero es personal»: Messi revela la segunda cosa que hará tras adquirir el club Eldense

Un informe periodístico reveló, este miércoles, que el argentino Lionel Messi, estrella del Inter Miami, tomó una decisión respecto a su nuevo proyecto en España.

Informes periodísticos confirmaron, ayer martes, que ya se firmó el acuerdo de compra del club español Eldense por parte de Messi, y que actualmente está siendo revisado, y añadieron que el único paso que queda para anunciar oficialmente la operación es la aprobación del Consejo Superior de Deportes de España.

Por su parte, el diario "Marca" señaló que lo segundo que hará Lionel Messi, tras cerrar oficialmente la operación, será anunciar a Javier Calleja como nuevo entrenador del equipo.

Y agregó: "Lo primero que hará Messi es presentarse ante todo el club y su afición".

El nuevo proyecto que encabeza la estrella argentina se considera un proyecto apasionante y ambicioso para el Eldense.

Y según quienes conocieron sus detalles, es un proyecto de alto nivel, realizable y realista.

No cabe duda de que los nuevos propietarios estudiaron la ciudad y el club con detenimiento, pues conocen perfectamente los desafíos de la Segunda División. Por esa razón, se eligió a Calleja para liderar desde el banquillo el ambicioso "nuevo" proyecto del Eldense, dado el profundo conocimiento que tiene el entrenador nacido en Madrid sobre la liga y sus rivales.

Un entrenador que inició su carrera como técnico en la zona de Valencia y que, tras trabajar en la academia de juveniles del Villarreal, disputó sus primeros partidos profesionales en LaLiga hace una década. Anteriormente ya había trabajado en la Segunda División española con el Levante y el Oviedo.

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