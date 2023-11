El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha sido criticado por "mentiras" por el jefe de La Liga, Javier Tebas, mientras continúa promoviendo la agenda de la Superliga Europea

Javier Tebas, jefe de La Liga, critica a Florentino Pérez por "mentiras" en su búsqueda de una Superliga Europea.

Pérez elogia la Superliga Europea

El jefe de La Liga responde al presidente del Madrid

El tribunal emitirá un veredicto sobre la competición en diciembre

¿QUÉ SUCEDIÓ? Los gigantes españoles fueron uno de los 12 miembros fundadores de una nueva competición europea independiente en abril de 2021, pero se derrumbó en cuestión de días. Madrid y Barcelona son los únicos supervivientes del proyecto de la Superliga, ya que el resto se retiró después de las protestas generalizadas de los fanáticos. Sin embargo, Pérez insiste en que este torneo es "más necesario que nunca". En respuesta a sus comentarios en la reunión general anual de Los Blancos, el presidente de La Liga, Tebas, ha acusado al hombre de 76 años de difundir mentiras sobre la liga española, los derechos de televisión, los salarios y más.

QUÉ DIJERON: Pérez dijo, a través de The Athletic: "El fútbol está sufriendo una crisis institucional sin precedentes. A todos los niveles, tanto en España como en Europa. El fútbol europeo no pertenece al presidente de la UEFA. El fútbol español no pertenece al presidente de La Liga.

"El fútbol no es un monopolio de nadie, porque el fútbol pertenece a todos. El objetivo de la Superliga es muy claro: ofrecer la mejor competición de clubes posible.

"La Superliga es más necesaria que nunca, el objetivo es ofrecer el mejor fútbol y son los clubes los que tienen que controlar su destino".

Agregó: "En España, la situación del fútbol es preocupante. No dedicaré muchas palabras en este momento a la Real Federación Española de Fútbol, dado que está inmersa en un proceso de regeneración.

"Hay muchos temas de particular relevancia que dependen directamente de la Real Federación Española de Fútbol. Temas tan sensibles e importantes como la calidad del arbitraje y la aplicación del VAR, un instrumento tecnológico que llegó para mejorar el fútbol y que hoy está tan cuestionado por la gestión y uso que hacen los responsables de él.

"Confío en que el gobierno español actúe y tome las medidas necesarias para regenerar de una vez por todas la profesión arbitral".

En respuesta a esto, Tebas publicó en X, anteriormente Twitter, que Pérez cree ser una figura mesiánica en el fútbol y que solo él puede salvar el deporte.

Escribió: "Añade mentiras muy graves sobre La Liga. Miente sobre el aumento del salario del presidente, no hay aumento, miente sobre la transparencia de La Liga, miente sobre la expropiación de los derechos de televisión... lo único que refleja es su creciente "mesianismo" desenfrenado, donde quiere que todo gire en torno a lo que ÉL "piensa".

"La Liga es una organización democrática donde el voto es secreto, y si el Real Madrid no es elegido para la comisión delegada será porque no cuenta con el apoyo necesario, y mira, es fácil".

EL PANORAMA GENERAL: Los comentarios de Pérez llegan antes de que el Tribunal de Justicia Europeo revele su veredicto final sobre si la Superliga Europea tiene validez o no el 21 de diciembre de 2023. El tribunal decidirá si la UEFA y la FIFA actuaron legalmente al bloquear la creación de la competición hace más de dos años y al buscar sancionar a los clubes involucrados. Si bien esta iteración del torneo parece estar muerta, los organizadores anunciaron un formato renovado en febrero que contaría con la participación de 60 a 80 equipos. Las ligas independientes podrían ocurrir en el futuro.

¿QUÉ SIGUE? Madrid y Barcelona esperarán a ver cuál es el veredicto del tribunal en diciembre.