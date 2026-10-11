Herbert Hainer, presidente del Bayern Munich, aseguró que las negociaciones para la renovación del contrato del delantero inglés Harry Kane marchan de forma positiva, mostrándose optimista sobre un acuerdo próximo y restando importancia a los informes que hablaban de discrepancias en torno a la duración del nuevo contrato.

Hainer declaró, en unas palabras recogidas por el portal francés "Foot Mercato": "Soy muy optimista. Sé por Jan Dreesen y por la junta directiva que las negociaciones van de maravilla, además de que Harry y su familia se sienten muy felices en Múnich. Por eso, espero que lleguemos a un acuerdo pronto".

El presidente del club bávaro negó que exista una discrepancia sobre la duración del contrato, en medio de informes que apuntaban al deseo de Kane de renovar por tres años, frente a una oferta del Bayern por dos temporadas.

Hainer precisó: "No, en absoluto. Se trata de numerosos detalles, como los derechos de imagen y los derechos personales, y trabajaremos para resolverlos. La cuestión no tiene que ver con la duración del contrato".