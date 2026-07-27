La incorporación del marfileño Yan Diomandé al Real Madrid está prácticamente cerrada, ya que "Los Blancos" se adelantaron al Paris Saint-Germain en esta operación, lo que ha provocado un gran revuelo en España.

El Paris Saint-Germain anunció oficialmente ayer por la noche la retirada de su interés en fichar a Yan Diomandé, jugador del Leipzig, poniendo así fin a todas las negociaciones relacionadas con el jugador. El coste del traspaso y las exigencias económicas eran demasiado elevados, y probablemente habrían alterado el equilibrio del mercado de fichajes.

El sitio "Foot Mercato" señaló: "Como bicampeón consecutivo de la Liga de Campeones de Europa y el club más laureado de Francia en los últimos años, el Paris Saint-Germain no se dejará arrastrar al juego de manipulaciones y maniobras que llevan a cabo algunos intermediarios". El club continuará con su estrategia en el mercado de fichajes con calma y confianza. En un comunicado oficial enviado a los medios de comunicación el domingo por la noche, el Paris Saint-Germain anunció su retirada de la operación por Yan Diomandé.

Esta retirada despeja el camino para el Real Madrid, que se espera que cierre la operación rápidamente, hasta el punto de que algunos medios de comunicación españoles apuntan a un anuncio oficial en las próximas horas.

La afición del Real Madrid ha empezado a presumir de la superioridad de su club sobre el Saint-Germain. En primer lugar, muchos creen en las redes sociales que el París no es más que un mal perdedor que se queja después de que su rival se le adelantara en esta operación. Y resulta paradójico ver al Paris Saint-Germain denunciar un mercado de fichajes inflado del que él mismo podría haber sido en gran parte responsable en los últimos años.

Los medios de comunicación españoles felicitan al Real Madrid por la "victoria" sobre el Paris Saint-Germain. Por ejemplo, la emisora Cadena SER señaló: "La verdad es que Diomandé prefirió al Real Madrid sobre el Paris Saint-Germain".

El diario "Marca" señaló en un artículo publicado anoche: "Esta mañana, el Paris Saint-Germain todavía cree que puede fichar al jugador pese a los intensos intentos del Real Madrid".

Sergio Valentín, periodista de varios medios de comunicación, entre ellos Radio Marca, añadió: "Hay un párrafo en el comunicado de prensa del Paris Saint-Germain que me provoca risa. El Bayern Munich tiene derecho a decirlo, pero la queja del Paris Saint-Germain sobre el mercado de fichajes es una broma pesada para quienes exigen un verdadero juego financiero justo".