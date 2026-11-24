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Jorthy Mokio estará al menos cuatro meses de baja en el Ajax, según informó Het Algemeen Dagblad el martes por la tarde. El centrocampista ha sido operado de una fractura de peroné.

El domingo por la tarde, Mokio se lesionó cerca del final de un partido que, por lo demás, había transcurrido con tranquilidad. El jugador del ADO Sekou Sylla entró de repente con mucha fuerza sobre el centrocampista del Ajax.

Mokio tuvo que recibir atención tras la acción del jugador del ADO y abandonó el campo con ayuda. Su entrenador, Míchel Sánchez, se mostró preocupado.

«Hoy (domingo, n. de la r.) le harán pruebas. Aún no puedo decir mucho, pero no tenía buena pinta», declaró el español en la rueda de prensa posterior al partido.

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Los temores se han confirmado. Mokio ya ha sido operado del peroné y estará al menos cuatro meses sin jugar con el Ajax.

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Antes de lesionarse, Mokio había marcado el domingo para el conjunto de Ámsterdam. Definió con calma tras un pase de Davy Klaassen y puso el 2-0 para el Ajax.

Por tanto, el centrocampista congoleño no podrá volver a jugar con el conjunto de Ámsterdam hasta finales de febrero. Una baja importante.

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Eso sí, Míchel recupera a Julian Brandt y Sofyan Amrabat para los próximos partidos contra el FC Thun y el Feyenoord.

El técnico español también puede contar con Davy Klaassen, Yves Bissouma, Oscar Gloukh, Mohamed Abdella y Rayane Bounida.