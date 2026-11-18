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El Arsenal ha recibido la confirmación oficial de que fue perjudicado por un importante error arbitral en su reciente partido de la Premier League contra el Hull City. Una revisión independiente ha determinado que el equipo de Mikel Arteta debió recibir un penalti por una falta sobre Kai Havertz que se descartó erróneamente por una cuestión de fuera de juego.

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Examinada la secuencia de la falta sobre Havertz

El panel independiente de Incidentes Clave del Partido (KMI) ha emitido un veredicto unánime sobre un polémico penalti no señalado durante el encuentro entre el Arsenal y el Hull City en el Emirates Stadium el 7 de noviembre. La acción tuvo como protagonista al internacional alemán Havertz , a quien el defensa del Hull Nobel Mendy sujetó dentro del área. Aunque el árbitro Farai Hallam dejó seguir el juego inicialmente, la posterior intervención del árbitro de VAR Michael Oliver suscitó más debate cuando finalmente no se concedió el penalti porque Havertz estaba en posición de fuera de juego.

Sin embargo, el panel de cinco integrantes ha aclarado ahora que la decisión de no conceder el penalti fue un error . Según la revisión técnica, Mendy sujetó a Havertz antes de que el alemán pudiera ser sancionado por fuera de juego. Conforme a la Regla 11, un jugador en posición de fuera de juego solo es sancionado si interviene activamente en el juego después de que un compañero haya jugado o tocado el balón.

Polémica por un tirón de pelo en Coventry

El panel KMI no limitó sus críticas a lo ocurrido en el Emirates, ya que también consideró errónea una decisión importante en el partido entre el Coventry y el Everton del 6 de noviembre. En ese encuentro, el defensa del Everton James Tarkowski pareció tirar del pelo a Caleb Yirenkyi, pero no se concedió ningún penalti al Coventry. El panel volvió a discrepar por unanimidad con los árbitros y señaló que la acción merecía un penalti y una tarjeta amarilla para el capitán del Everton.

En cambio, el panel respaldó a los árbitros del emocionante empate 4-4 entre el Manchester United y el Aston Villa. Había dudas sobre si el portero del United Senne Lammens había obstaculizado de forma antirreglamentaria a Zion Suzuki al disputar el balón en la jugada previa a un gol del United. Sin embargo, la revisión concluyó que el contacto fue mínimo y no alcanzó el umbral necesario para considerarse falta, por lo que dar validez al gol fue una decisión correcta.

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Opiniones divididas sobre la entrada de Bogle

Aunque el panel alcanzó un consenso en muchas acciones, una entrada durante el partido entre el Leeds United y el Tottenham Hotspur del 7 de noviembre dividió a los expertos.

El panel discrepó sobre la decisión relativa a la entrada del defensa del Leeds Jayden Bogle sobre Mathys Tel, del Tottenham, en ese encuentro del 7 de noviembre. Dos integrantes consideraron que el árbitro John Brooks debió expulsar a Bogle y que el árbitro de VAR Tony Harrington debió intervenir. Sin embargo, los otros tres sostuvieron que, aunque la entrada fue temeraria, no alcanzaba el umbral para una tarjeta roja, y respaldaron tanto la decisión del árbitro sobre el terreno de juego como la del VAR de no intervenir.

Estadísticas de acierto arbitral en la Premier League

El último informe del panel KMI ofrece una visión más amplia del arbitraje durante las diez primeras jornadas de la temporada de la Premier League. En ese periodo, el organismo independiente revisó 223 incidentes clave de los partidos y consideró correctas el 85 % de las decisiones tomadas sobre el terreno de juego. La cifra asciende al 97 % si se tienen en cuenta las intervenciones del VAR.