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Sevilla FC v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Loai Mohamed
Traducido por

El número 16 otorga al Real Madrid dos series récord ante el Sevilla

Real Madrid vs Sevilla
Real Madrid
Sevilla
Primera División
España

Dominio aplastante del Madrid en los enfrentamientos ante el representante de Andalucía

El Real Madrid se prepara para enfrentar al Sevilla, en un duelo programado para mañana domingo en el estadio Santiago Bernabéu por LaLiga, con la ambición de mantener su superioridad histórica sobre el conjunto andaluz.

El equipo blanco afronta el partido de la novena jornada con el objetivo de alcanzar dos nuevos récords en la historia de sus enfrentamientos contra el cuadro andaluz en la competición.

Según una estadística de la red Opta, el Real Madrid no ha perdido en los últimos 15 partidos ante el Sevilla en LaLiga, con 13 victorias y dos empates, por lo que se encuentra a un solo partido de firmar su racha más larga sin derrotas frente al equipo andaluz en la historia de sus participaciones en la competición.

Y el asunto no se detiene en los resultados, ya que el Real Madrid puede lograr otro récord si consigue marcar en el próximo enfrentamiento, después de haber perforado la portería del Sevilla en los últimos 15 partidos consecutivos entre ambos en la liga, con 29 goles anotados durante esa racha.

Así, el número 16 estará presente en las cuentas del Real Madrid ante el Sevilla, ya sea ampliando la racha de partidos sin derrota o manteniendo la seguidilla goleadora en sus duelos consecutivos, en una nueva prueba en la que el equipo blanco busca reforzar su ventaja histórica frente a su rival.

El Real Madrid ocupa la cuarta posición con 18 puntos en la tabla de clasificación de LaLiga tras 8 jornadas, mientras que el Sevilla es quinto con 14 puntos.

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
8800347+2724
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
9621188+1020
D
W
W
W
W
3
Real BetisReal BetisBET
8611149+519
W
D
W
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
W
L
W
W
L
5
SevillaSevillaSEV
84221312+114
D
L
W
W
D
6
Real SociedadReal SociedadRSO
84131215-313
W
W
L
W
D
7
AlavésAlavésALA
8323128+411
L
D
L
L
W
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
D
L
D
L
D
9
EspanyolEspanyolESP
9234111109
D
D
L
L
W
10
Celta VigoCelta VigoCEL
815286+28
D
W
D
D
D
11
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
12
VillarrealVillarrealVIL
8224131308
L
W
W
L
L
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
14
GetafeGetafeGET
8224410-68
L
W
L
D
D
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
82241323-108
D
L
L
W
L
16
OsasunaOsasunaOSA
8224818-108
L
D
L
L
L
17
LevanteLevanteLEV
81431216-47
D
D
L
L
D
18
ElcheElcheELC
81341117-66
D
W
L
D
L
19
ValenciaValenciaVAL
8125615-95
D
L
W
L
L
20
MálagaMálagaMAL
8044413-94
D
L
L
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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