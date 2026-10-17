El Real Madrid se prepara para enfrentar al Sevilla, en un duelo programado para mañana domingo en el estadio Santiago Bernabéu por LaLiga, con la ambición de mantener su superioridad histórica sobre el conjunto andaluz.

El equipo blanco afronta el partido de la novena jornada con el objetivo de alcanzar dos nuevos récords en la historia de sus enfrentamientos contra el cuadro andaluz en la competición.

Según una estadística de la red Opta, el Real Madrid no ha perdido en los últimos 15 partidos ante el Sevilla en LaLiga, con 13 victorias y dos empates, por lo que se encuentra a un solo partido de firmar su racha más larga sin derrotas frente al equipo andaluz en la historia de sus participaciones en la competición.

Y el asunto no se detiene en los resultados, ya que el Real Madrid puede lograr otro récord si consigue marcar en el próximo enfrentamiento, después de haber perforado la portería del Sevilla en los últimos 15 partidos consecutivos entre ambos en la liga, con 29 goles anotados durante esa racha.

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Así, el número 16 estará presente en las cuentas del Real Madrid ante el Sevilla, ya sea ampliando la racha de partidos sin derrota o manteniendo la seguidilla goleadora en sus duelos consecutivos, en una nueva prueba en la que el equipo blanco busca reforzar su ventaja histórica frente a su rival.

El Real Madrid ocupa la cuarta posición con 18 puntos en la tabla de clasificación de LaLiga tras 8 jornadas, mientras que el Sevilla es quinto con 14 puntos.