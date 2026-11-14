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El Napoli tiene a Sven Mijnans en el punto de mira como posible sustituto de Kevin De Bruyne, según informa La Gazzetta dello Sport curiosamente. Según el diario deportivo de páginas rosas, el centrocampista de 26 años del PSV figura entre los objetivos del club italiano. De Bruyne, por su parte, podría recorrer el camino inverso, ya que el PSV, como es sabido, tiene un marcado interés en la estrella belga.

El director deportivo Giovanni Manna lleva tiempo haciendo que su departamento de ojeadores siga a Mijnans y ve en él un refuerzo interesante para el centro del campo. La Gazzetta describe al jugador del PSV como una «fuerza de la naturaleza», posiblemente en alusión a su capacidad para correr y a su dinamismo. El Napoli estudia actualmente qué refuerzos necesita durante el mercado de invierno.

El interés por Mijnans está relacionado con el futuro incierto de De Bruyne. El belga de 35 años tiene un contrato que está por expirar con el Napoli, aunque el club dispone de una opción para prolongarlo un año. El PSV ya se ha puesto en contacto con los italianos para aclarar su situación.

Según La Gazzetta dello Sport, el club de Eindhoven ha preguntado si el Napoli tiene previsto ejercer la opción de renovación. Con ello, el PSV también parece estar sondeando si sería posible adelantar su fichaje. El propio De Bruyne no descarta nada: «He recibido varios mensajes, veremos qué sucede».

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Según el diario italiano, una salida de De Bruyne en enero es una posibilidad. El Napoli no está obligado por motivos económicos a vender al creador de juego, pero su elevado salario sí influye. Si el PSV presenta una propuesta atractiva y el belga está dispuesto a emprender una nueva aventura, podrían iniciarse las negociaciones.

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El Napoli también contempla la salida de André-Frank Zambo Anguissa, cuyo contrato expira igualmente el próximo verano. El centrocampista podría marcharse ya en enero, por lo que los italianos buscan refuerzos en cualquier caso. Si se marchan tanto Anguissa como De Bruyne, esa búsqueda cobrará aún más importancia.

Mijnans figura entre los candidatos que interesan al Napoli. La directiva del club conoce muy bien el mercado neerlandés y mantiene buenas relaciones con el PSV desde hace años. Por ahora no está claro si ese interés se traducirá en una oferta por el centrocampista.

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Ambos clubes ya han cerrado varias operaciones en el pasado. Dries Mertens pasó del PSV al Napoli en 2013 por unos diez millones de euros, mientras que Hirving Lozano hizo el mismo recorrido en 2019 por 38 millones de euros. Mijnans podría seguir su ejemplo, mientras que De Bruyne podría optar por la ruta inversa.