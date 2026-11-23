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Serie A, 12.ª jornada

Monza-Fiorentina 3-0

Goleadores: 44' Varela, de penalti (M), 51' Varela (M), 59' Robinson (M).

La duodécima jornada de la Serie A se cerró el lunes por la noche con el duelo entre Monza y Fiorentina: en el U-Power Stadium, el equipo de Juric ganó por 3-0 en un partido que dominó de principio a fin. Gustavo Varela abrió el marcador en los minutos finales de la primera parte con un penalti señalado por una mano de Oulai en el área de la Fiorentina tras un disparo del exjugador del Benfica. También fue suyo el segundo gol, una genialidad de tacón a pase de Pessina que elevó su cuenta a 11 tantos en 11 partidos de liga. El inglés Robinson cerró el marcador para un Monza que sale de la zona de descenso y vuelve a ganar después de cuatro derrotas consecutivas.

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El protagonista del partido fue Gustavo Varela, que marcó dos goles, uno de ellos de tacón, ante la mirada de los directivos del Inter presentes en la grada. El delantero portugués será uno de los nombres más cotizados del mercado de enero: tanto el Inter como el Napoli han mantenido contactos con sus agentes y su nombre figura en las listas de media Europa.

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LOS GOLES Y LAS JUGADAS DESTACADAS:

86' Otra ocasión de Beto, de nuevo de cabeza. Con Thiam batido, el balón se estrella en el poste.

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68' Beto, recién incorporado al partido, roza el gol con un cabezazo que se marcha fuera.

61' La Fiorentina se acerca al gol por medio de Pellegrino. Thiam salva primero el remate del argentino y después el de Njie.

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59' ¡TERCERO DEL MONZA! Robinson remata de volea con la derecha, el disparo toca en un rival y acaba en la red.

51' ¡SEGUNDO DEL MONZA! Varela marca otra vez, con un gran gol de tacón a pase de Pessina.

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44' ¡GOL DEL MONZA, VARELA! El portugués transforma el penalti, engaña a De Gea y firma su décimo gol en liga.

43' ¡Penalti para el Monza! Varela se gira y dispara a puerta; Oulai intercepta el balón con el brazo extendido.

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FICHA DEL PARTIDO:

Monza-Fiorentina 3-0

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GOLEADORES: 44' Varela, de penalti (M), 51' Varela (M), 59' Robinson (M).

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio (Ziolkowski, 74'), Goglichidze, Carboni; Birindelli (Lucchesi, 85'), Akinsanmiro (Ondoa, 74'), Colombo, Mangas; Pessina (Touré, 85'), Robinson (Mota, 67'); Varela. Entrenador: Juric

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FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery (Ranieri, 28'), Joao Mario; Ndour, Oulai; Mastantuono (Beto, 67'), Goncalves (Njie, 46'), Gnonto (Valdepenas, 66'); Pellegrino. Entrenador: Vanoli

AMONESTADOS: Dragusin (F).

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EXPULSADOS:

ÁRBITRO: Doveri

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ASISTENCIAS: Pessina.