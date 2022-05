El Metropolitano fue sentencia para Jovic y Asensio

Por Jorge C. Picón - "Hoy ha ganado el fútbol", se suele decir cuando hay un gran partido . Bueno, pues en el derbi del Metropolitano el fútbol ni siquiera ha llegado al empate. El Atlético se llevó tres puntos en un esperpento que solo los cambios adornaron. Griezmann en los locales y Vinicius en el Madrid tuvieron que salir a demostrar como se juega a esto. El resto fueron protagonistas de un encuentro que cambio el signo de la única manera posible: con un error. Asensio perdió una pelota en una zona que no debía y Vallejo se pasó de frenada tratando de salvar a su compañero. 'Penaltito' de los que los árbitros dijeron que no iban a señalar y al final hay dos o tres de ellos cada jornada.

Era un partido sin demasiada historia desde el punto de vista madridista (aquí solo se piensa en París), pero había jugadores para los que el derbi era una oportunidad de reivindicación. Principalmente dos de ellos salen mal parados: Marco Asensio y Luka Jovic. En un duelo que debía ser de reivindicación, salen más tocados que nunca. La poca confianza que quedaba del madridismo se ha esfumado y se tampoco tiempo para recuperarla. El Metropolitano fue su sentencia: su futuro está lejos de Madrid.

Asensio, además del error en el gol, mostró su cara más pobre, indolente con y sin balón e incapaz de ganar ni un solo duelo. Tiene una zurda repleta de talento, que estuvo a punto de darle el empate al Madrid en los últimos minutos, pero no la acompaña con ninguna otra fortaleza. Trata de ayudar por dentro, apareciendo como un mediocampista más, pero no tiene la confianza ni la claridad para aportar. Por fuera tampoco tiene la velocidad ni el desequilibrio para ser importante. Difícil buscarle acomodo, menos aún si acaba llegando Mbappé...

De Jovic hay poco que decir a estas alturas. Hace tiempo que está sentenciado, pero apareció de manera inesperada una oportunidad de oro, en un derbi y como titular. La lesión en el calentamiento de Mariano le hizo un hueco en el once. El problema es que nada le vale a este chico para motivarse. Si Asensio se muestra poco, Luka es prácticamente un fantasma. La diferencia con Benzema es tan abismal que parecen practicar deportes distintos. El jugador que se lució en el Eintracht ya no existe y el Madrid deberá tirar de sus mejores negociadores para encontrarle destino la temporada que viene.

No muchos tuvieron el día, es cierto, pero cuando te juegas tanto, debes tratar de salvarte de la quema. Los titulares que salieron en la segunda parte demostraron por qué lo son. Asensio, que ya perdió esa condición hace tiempo, también empieza a perder el sitio. Jovic, por el contrario, nunca lo tuvo y nunca lo tendrá.