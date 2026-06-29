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El mensaje de Bellingham desde el Mundial complica los planes de Mourinho

J. Bellingham
J. Mourinho
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¿Cómo responderá el entrenador portugués?

Jude Bellingham, estrella de Inglaterra, brilló en el Mundial 2026 y captó la atención de José Mourinho, nuevo técnico del Real Madrid. 

El centrocampista inglés no solo juega, sino que escribe un manual táctico sobre el terreno de juego: dos goles, dos premios al mejor jugador en tres partidos y un liderazgo indiscutible junto a Harry Kane... ¿Acaso el Real Madrid estaba limitando a su estrella?

Bajo la batuta de Thomas Tuchel, el centrocampista muestra su mejor versión con Inglaterra: más libertad, posición más adelantada y presencia constante cerca del área. Una fórmula sencilla que le ha devuelto el brillo tras su paso por el Santiago Bernabéu.

El propio jugador lo admitió tras el Panamá-Inglaterra, según «Mundo Deportivo»: su nueva posición en el centro del campo es la clave de su brillo en el Mundial.

Estas insinuaciones no han pasado desapercibidas para «El Excepcional»; José Mourinho sabe que Bellingham debe ser una pieza clave de su proyecto, no un jugador más. 

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El torneo es un laboratorio donde el portugués analiza fortalezas y debilidades de un grupo clave para volver a ganar tras dos años sin títulos.

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