"El más rebelde": Tebas lanza un nuevo ataque contra el Real Madrid

Javier Tebas, presidente de LaLiga, volvió a atacar al Real Madrid y a Florentino Pérez, aprovechando su participación en el primer Congreso Nacional de Prensa y Deporte de Galicia, para dirigir duras críticas al club blanco y al proyecto de la Superliga.

Tebas describió al Real Madrid como "el equipo más rebelde de España", en referencia a su diferente visión sobre el futuro del fútbol respecto al modelo que defiende LaLiga, según informó el sitio francés Foot Mercato.

El presidente de LaLiga también advirtió del regreso del proyecto de la Superliga al primer plano, asegurando que detener el proyecto en su forma actual no significa el fin de la idea, y añadió: "Si no actuamos, nos enfrentaremos a un sistema futbolístico de dos niveles".

Tebas considera que mantener el equilibrio del fútbol europeo requiere la continuidad del modelo actual, de modo que se garantice la presencia de los grandes clubes junto a los clubes de menor tamaño dentro de un mismo sistema.

Y agregó: "Hemos construido un fútbol excepcional a lo largo de 20 años, y tenemos que defenderlo, no podemos permitir que se pierda. En este tren hay locomotoras, como el Real Madrid y el Barcelona, pero también necesitamos vagones".

Tebas defendió asimismo el sistema de reparto de los derechos de retransmisión televisiva vigente actualmente, mientras que se negó a comentar los precios de las entradas del próximo Clásico, subrayando que su fijación corresponde a los propios clubes.







