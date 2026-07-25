Lamine Yamal ya no es solo una promesa o una estrella emergente en las filas del Barcelona, sino que se ha convertido en uno de los rostros más destacados del fútbol mundial. Tras coronar su histórica temporada liderando a la selección española hacia el título en la Copa del Mundo, el joven jugador consolidó su lugar entre los grandes del deporte, convirtiéndose en el principal candidato a disputar el Balón de Oro de 2026, en una trayectoria excepcional que comenzó temprano y que sigue prometiendo mucho más.

Según lo publicado por el diario español "Mundo Deportivo", Yamal, que acaba de cumplir diecinueve años, sumó el título de la Copa del Mundo a un palmarés repleto de logros, acercándose aún más a cumplir el mayor sueño de su carrera: ganar el galardón individual más prestigioso del mundo del fútbol.

Lamine Yamal (19 años) cerró una temporada excepcional con la conquista de la Copa del Mundo con la selección española, un logro que confirma el estatus alcanzado por la estrella del Barcelona, después de convertirse en una de las figuras más destacadas del deporte a nivel mundial.

Su talento precoz constituye un caso excepcional en la historia del fútbol, pues antes que él solo lo habían coronado con la Copa del Mundo a una edad más temprana la leyenda brasileña Pelé y el italiano Giuseppe Bergomi, ambos con un papel destacado en la conquista del título mundial de sus respectivas selecciones.

El palmarés de Yamal no se limita únicamente a la Copa del Mundo, ya que anteriormente se había proclamado campeón de la Eurocopa 2024 con la selección española, torneo en el que además recibió el premio al mejor jugador joven de la competición.

Logros colectivos e individuales pese a su corta edad

A pesar de su juventud, Yamal ha disputado 33 partidos internacionales con la camiseta de la selección española, y con el Barcelona ha conquistado tres títulos de LaLiga, dos Supercopas de España, además de una Copa del Rey.

El título de la Liga de Campeones sigue siendo el gran objetivo que aspira a conseguir con el club catalán en los próximos años.

En el plano individual, se coronó con el premio "Kopa" al mejor jugador joven del mundo, junto al premio "Golden Boy", confirmando su estatus como el mejor talento joven del fútbol europeo.

Yamal ofreció una temporada excepcional a nivel individual, tras coronarse con el premio al mejor jugador de LaLiga, después de marcar 16 goles, compartiendo el premio "Zarra" al máximo goleador español con Ferran Torres, además de repartir 11 asistencias.

En general, el jugador ha disputado 151 partidos con la camiseta del Barcelona, en los que ha marcado 49 goles y ha dado 44 asistencias, cifras que reflejan la magnitud de su influencia pese a su corta edad.

Una lesión que no le impidió brillar en la Copa del Mundo

A pesar de que llegó a la Copa del Mundo con una lesión en los isquiotibiales de la rodilla izquierda, que afectó a su forma física y redujo el número de sus participaciones, Lamine Yamal siguió siendo una de las armas ofensivas más destacadas en las filas de la selección española.

Su nivel fue mejorando de forma progresiva conforme avanzaba el torneo, marcando un gol ante la selección de Arabia Saudí, y provocando además el penalti con el que España abrió el marcador frente a Francia en las semifinales.

Según las estadísticas, a lo largo del torneo solo lo superó en número de regates el argentino Lionel Messi, después de que Yamal completara 27 regates exitosos, frente a los 28 de Messi.

Por su parte, tanto Kylian Mbappé como Michael Olise y Vinícius Júnior quedaron lejos de sus cifras, después de que cada uno de ellos se quedara en apenas 16 regates, lo que refleja el gran impacto que generó el extremo del Barcelona durante el torneo.

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El Balón de Oro se perfila en el horizonte

Lamine Yamal se ha convertido en uno de los principales candidatos a ganar el Balón de Oro de 2026, e incluso tiene una opción real de convertirse en el jugador más joven de la historia en conquistar el galardón.

El brasileño Ronaldo Nazário ostenta el récord como el ganador más joven del Balón de Oro, después de conseguirlo en 1997 con 21 años y 92 días.

Yamal había quedado subcampeón en la carrera por el Balón de Oro el año pasado, por detrás de Ousmane Dembélé, pero llega a la presente edición con una gran ventaja tras su título en la Copa del Mundo y en LaLiga, además de sus destacadas cifras individuales.

Pese a su superioridad estadística sobre todos sus compañeros de la selección española, el reparto de votos entre los jugadores de España sigue siendo uno de los factores que podrían influir en sus opciones durante el proceso de votación.

El jugador más caro del mundo

Tras la finalización de la Copa del Mundo, Yamal siguió cosechando beneficios, después de que su valor de mercado se elevara al nivel más alto de su carrera.

El portal "Transfermarkt", especializado en la actualización del valor de mercado de los jugadores, hizo que la estrella del Barcelona y dueño del dorsal número 10 se convirtiera en el jugador más caro del mundo, con un valor de 220 millones de euros, igualando al noruego Erling Haaland, que también ofreció niveles llamativos durante la Copa del Mundo.

Lamine Yamal disfruta actualmente de sus vacaciones de verano tras una temporada larga y repleta de logros, pero regresará al Barcelona con mayores ambiciones, con el fin de seguir escribiendo una historia excepcional.

Lo que ha logrado hasta ahora no representa más que el comienzo de una trayectoria que parece destinada a convertirse en una de las más grandes de la historia del fútbol, si la estrella española continúa progresando y manteniendo su asombroso nivel.