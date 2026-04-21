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Renuka Odedra

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El Manchester United y adidas recuperan el estilo vintage con la colección «Bringback»

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Los estampados llamativos vuelven con esta colección inspirada en los clásicos de los 90.

adidas y el Manchester United lanzan la colección «Bringback», un homenaje a la mítica equipación visitante de 1990-92. Con su diseño noventero, la línea celebra la campaña europea y el triunfo en la Copa de la Liga 1991/92.

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La pieza central es la mítica camiseta de visita 90/92, con su estampado geométrico azul y blanco y el trébol de adidas. Fiel a los detalles originales, se convierte en símbolo de una generación.

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Como complemento a la prenda estrella, se presenta una colección completa para el día del partido que recupera los modelos exactos de campo y entrenamiento de aquella época. Incluye pantalones cortos auténticos, camiseta de manga larga, chaqueta de entrenamiento retro, pantalones de entrenamiento, sudadera de cuello redondo y una camiseta estampada inspirada en la cultura de los días de partido de principios de los 90. Cada prenda refleja las originales de archivo, con cortes clásicos y logotipos y acabados fieles a la época.

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Completa el conjunto una camiseta gráfica urbana que celebra el legado del club y prendas de entrenamiento con paneles llamativos y detalles vintage de adidas. Una gama que refleja la época en la que las equipaciones pasaban del campo a la calle.

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Tienda: Colección Manchester United x adidas Bringback

Estará a la venta el 21 de abril de 2026 en adidas y en las tiendas oficiales del Manchester United. 

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