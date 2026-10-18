El Manchester United volvió a quedarse sin ganar este domingo por la tarde en la Premier League. Se adelantó en su visita al Leeds United gracias a Bryan Mbeumo, pero Dominic Calvert-Lewin empató y el partido terminó 1-1.

El Leeds fue superior durante la primera media hora, aunque sin generar grandes ocasiones. Nico Elvedi estuvo cerca de marcar con un cabezazo en el minuto 26. En el otro extremo, Mbeumo también pudo abrir el marcador, pero a su remate de cabeza le faltó precisión.

El empate a cero se rompió en el minuto 35. Tras una buena combinación por la derecha, Youri Tielemans envió un balón raso al área. Mbeumo se anticipó a James Justin y lo empujó a la red: 0-1.

Tras el descanso, el Leeds aumentó la presión y obtuvo recompensa muy pronto. El United no logró despejar bien un córner y el balón cayó a los pies de Calvert-Lewin. El delantero le ganó la partida a Mbeumo y marcó el 1-1 desde cerca.

La alegría se desató en Elland Road, donde había confianza en conseguir algo más. Sin embargo, el Leeds no logró mantener el impulso en los minutos siguientes.

Ninguno de los dos equipos se atrevió a lanzarse por completo al ataque, lo que dio paso a una segunda parte espesa. Un disparo de Bruno Fernandes salió rozando el poste, mientras que Anton Stach mandó el balón muy por encima de la portería para el Leeds. En el tiempo añadido, Stach tuvo la gran ocasión de marcar el gol de la victoria, pero a su remate desde cerca le faltó viveza. El encuentro terminó 1-1.

Así, la presión sobre Michael Carrick sigue aumentando. Su equipo lleva seis partidos sin perder en todas las competiciones. Esta temporada, en la Premier League, solo ha ganado al Ipswich Town. El próximo miércoles, el United visitará al Como en la Liga de Campeones.