Liverpool empató el sábado por la tarde en un partido sumamente decepcionante contra el Fulham. En Anfield, ninguno de los dos equipos logró marcar: 0-0.

En el Liverpool fueron titulares dos neerlandeses: Virgil van Dijk y Ryan Gravenberch. Jeremie Frimpong y Cody Gakpo tuvieron que conformarse con un papel de suplentes, aunque sí entraron al campo en la segunda parte. Gakpo lo hizo como extremo derecho. En el Fulham, además, Kenny Tete también ingresó desde el banquillo.

Al equipo de Andoni Iraola le costó mucho hacerse con el control del partido. Sí generó ocasiones por medio de Alexander Isak (disparo fuera) y Víctor Muñoz, pero en el otro lado Liverpool también se salvó en varias ocasiones.

Alisson Becker decidió jugar en corto con Gravenberch, totalmente presionado, justo delante de su propia área. Eso estuvo a punto de salir completamente mal: Gonzalo García sacó el disparo, pero el sólido Jérémy Jacquet despejó el balón sobre la línea. Antonee Robinson también dispuso de una posición prometedora, pero el estadounidense cabeceó fuera.

Liverpool entendió que tras el descanso tenía que dar un giro al partido, pero el juego de los reds siguió siendo muy espeso. Los suplentes Gakpo y Frimpong pudieron hacer poco para cambiar eso.

En la recta final fue el Fulham el que quizá incluso hizo más méritos para llevarse la victoria. Joshua King obligó a Alisson a emplearse a fondo, pero ya no hubo gol. Después, ya en el tiempo de descuento, Isak tuvo una enorme ocasión de cabeza, pero vio cómo su remate se marchaba fuera.

Para el Liverpool ya es el tercer empate de la temporada en la Premier League. Solo ganó la semana pasada contra el Ipswich Town (0-2). Para el Fulham, es el primer punto de la temporada.