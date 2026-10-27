En un movimiento que nadie esperaba, Hansi Flick se vio obligado a reorganizar sus piezas defensivas tras el doloroso golpe de la lesión de Xavi Espart, haciendo surgir de la nada una nueva carta táctica que el alemán ocultaba durante todo el verano.

La lesión de Espart trastocó los planes del Barcelona en el lateral derecho, una posición que el jugador ocupaba con solidez durante el periodo de recuperación de Eric García y mientras Jules Koundé buscaba recuperar su plena forma física.

Y mientras todas las miradas apuntaban hacia soluciones tradicionales, fuentes de "Mundo Deportivo" dentro del club revelaron que el técnico Hansi Flick prepara un audaz plan de emergencia cuyo protagonista es un nombre que no se le pasó por la cabeza a nadie.

La carta ganadora: Brian Farinas

El nombre que suena con fuerza para ocupar este vacío es el joven centrocampista Brian Farinas, quien, pese a no haber disputado todavía un solo minuto oficial esta temporada, se ganó la plena confianza de Flick durante la pretemporada.

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Farinas, procedente del Benicarló y formado en la academia de La Masia en 2018, aprovechó cada minuto en el que entrenó con el primer equipo para inclinar la balanza, por lo que su destacado rendimiento y su gran espíritu combativo son los que frenaron la idea de su traspaso al Girona el verano pasado, tras una temporada excepcional con el Barça Atlètic, en la que destacó por la constancia de su nivel y su enorme capacidad para penetrar en el área y generar juego.

La prueba del Birmingham: la evidencia

La idea de convertir a Farinas en lateral derecho no fue fruto del momento. Durante los amistosos de verano, Flick lo utilizó principalmente como centrocampista de contención y ofensivo, pero lo probó concretamente en la posición de lateral derecho durante el amistoso ante el Birmingham City el pasado 31 de julio, cuando entró como sustituto del propio Xavi Espart.

Y en apenas 28 minutos, el jugador presentó sus credenciales, jugando con una gran inteligencia táctica y mostrando una asombrosa flexibilidad que convenció a Flick de su versatilidad. También participó en el torneo triangular de Udine contra el Nottingham Forest y el Udinese, además de la Copa Joan Gamper contra el Al-Ahly, pero en su posición original de centrocampista, alcanzando un total de 5 partidos amistosos disputados con 198 minutos.

Flick había elogiado públicamente al jugador antes del enfrentamiento ante el Rayo Vallecano en la tercera jornada de LaLiga, afirmando que "me impresionó mucho en la pretemporada, es un jugador excelente y muy talentoso, que goza de plena forma física y de un compromiso absoluto".

El dorsal número 4: confianza sin límites

Y pese a que el técnico alemán reconoció la dificultad de que Farinas consiga minutos ante la feroz competencia en el centro del campo, el club envió un contundente mensaje de confianza al cierre del mercado de verano, inscribiéndolo como jugador del primer equipo y entregándole el dorsal número 4 que heredó de Ronald Araújo.

Una decisión que confirma que el Barcelona apuesta por el talento de Farinas a largo plazo, aunque haya pasado la mayoría de los partidos de la temporada hasta ahora en el banquillo o fuera de la convocatoria debido a la limitación de plazas.

Y hoy, la lesión de Espart podría ser la oportunidad dorada que espera "el jugador olvidado" para pasar de ser una simple promesa a una solución de emergencia que salve la temporada del conjunto blaugrana.



