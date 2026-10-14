El jugador del Viking tras el incidente de la expulsión: "¡Olise es un idiota!"

La expulsión del francés Michael Olise en el partido de su equipo, el Bayern de Múnich, contra el Viking noruego sigue generando amplias reacciones en Noruega.

El Viking logró imponer el empate en su propio terreno ante el Bayern de Múnich por (3-3), a pesar de que iba por delante con dos goles sin respuesta al inicio del partido, disputado ayer martes en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League.

Olise perdió su habitual calma durante el encuentro, después de recibir en un primer momento una tarjeta amarilla por tirar de la camiseta de Henrik Heggheim, antes de provocar su expulsión pocos instantes después.

Mientras el árbitro mostraba la tarjeta amarilla al jugador francés, y con varios futbolistas agrupados alrededor de la jugada, Olise lanzó el balón hacia la cabeza de Zlatko Tripic, en una acción que el árbitro vio directamente, por lo que le mostró la segunda tarjeta amarilla y, a continuación, la tarjeta roja.

La expulsión de Olise llegó en un momento delicado, ya que el Bayern de Múnich iba por delante por 3-2, pero el conjunto alemán no pudo mantener su ventaja y recibió el gol del empate en el minuto 90, perdiendo así dos puntos valiosos en su recorrido en el torneo.

Por su parte, Kristoffer Askildsen, jugador del Viking, comentó las acciones de la estrella del Bayern de Múnich. La cadena "Foot Mercato" recogió sus palabras, pronunciadas en el canal "TV2": "Cuando lanzó el balón, pensé: ¡qué idiota!".







