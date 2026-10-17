¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

El incidente de Yamal arrastra a Bernal al infierno: el informe arbitral abre la puerta a una sanción severa

Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Barcelona
Primera División
F. Bernal
L. Yamal
España
Uruguay

Lo que viene después de la tarjeta roja es más peligroso

Facundo Bernal, jugador del Real Betis, se enfrenta al riesgo de una sanción de al menos 4 partidos tras su expulsión en el partido contra el Barcelona, a raíz de un encontronazo con Lamine Yamal que terminó con el futbolista bético propinando dos cabezazos en la cara a la estrella del conjunto catalán, según lo recogido en el acta del árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea.

El encuentro, además de la anulación de un gol de Giovani Lo Celso en la primera mitad, vivió una acción polémica al inicio de la segunda parte, después de que el jugador del Betis Valles derribara con fuerza a Fermín López. Lamine Yamal intervino para apoyar a su compañero, antes de que la situación derivara en un enfrentamiento entre los futbolistas, durante el cual Bernal actuó con violencia contra el jugador del Barcelona, lo que llevó al árbitro a mostrarle la tarjeta roja.

De Burgos Bengoetxea explicó en su acta: "En el minuto 54, fue expulsado el jugador Facundo Bernal Cruz, número 6, por el siguiente motivo: durante un enfrentamiento, este jugador agarró a su rival por el cuello y le propinó dos cabezazos consecutivos en la cara, estando el balón fuera de juego. El jugador contrario no necesitó asistencia médica y pudo continuar el partido".

Una posible sanción de hasta 12  partidos

Según lo recogido en el acta, Bernal podría afrontar una sanción de al menos 4 partidos, en virtud del artículo 103  del código disciplinario, que establece que la agresión a otra persona sin causarle lesión, si se produce con el juego detenido o lejos del balón, de modo que sea imposible intervenir en la jugada, se castiga con una suspensión de 4 a 12 partidos.

Próximos partidos
PSG

PSG

Liga de Campeones

20 oct 2026

BAR

BAR

BET

BET

Liga de Campeones

21 oct 2026

FEY

FEY

El hecho de que el jugador del Barcelona no haya sufrido lesión alguna resulta relevante para determinar el castigo, ya que la sanción podría oscilar entre 6 y 15 partidos en caso de que la agresión hubiera provocado una lesión, según lo señalado en el acta.

Por otro lado, el futbolista podría intentar beneficiarse de la aplicación del artículo 130  relativo a la violencia durante el juego, lo que abriría la puerta a una sanción más leve, de entre dos y 3 partidos, aunque esta posibilidad parece menos probable dada la clara redacción del acta arbitral, que confirmó que la agresión se produjo mientras el balón estaba fuera de juego.

Otra acción que implica al entrenador del Betis

Los hechos polémicos no se limitaron a la expulsión de Bernal, ya que el acta del árbitro también incluyó una referencia a una acción de Manuel Fajardo Mateo, director técnico del Real Betis, hacia el cuarto árbitro Alejandro Clemente Ortuño.

En el acta se indica que "tras la revisión del videoarbitraje (VAR)  de la primera mitad, el director técnico del Real Betis Balompié, el señor Manuel Fajardo Mateo, golpeó el balón que se encontraba en la zona del cuarto árbitro, lo que provocó que impactara en su pierna y le causara una leve lesión".

Este hecho podría derivar en una sanción para el entrenador si está inscrito oficialmente de forma que permita exigirle responsabilidad disciplinaria; en caso de que no lo esté, el castigo podría recaer sobre el propio club, en forma de una multa económica por el incidente.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google